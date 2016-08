Forstander Kim N. Frederiksen, Jonstrupvang Bebyggelsen, nød dagen under »Musik i Skoven. Foto: Jimmy Rømer

Vigtig mærkedag i hjertet af byen

Furesø - 27. august 2016

Mange handicappede bliver nemt belastet økonomisk, hvis de ønsker at opleve levende musik. Ofte behøver de nemlig en ledsager, og så skal der betales dobbelt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men i Jonstrupvang Bebyggelsen, hvor 46 fysisk handicappede beboere holder til, har man sin helt egen løsning. Man arrangerer simpelthen gratis koncerter under navnet »Musik i skoven«.

Fredag - i bragende solskin - løb den syvende udgave af stablen, og det var blandt andet med navne som Pretty Real, Everybody's Talking og Nina Forsberg fra Onetwo.

Forstander Kim N. Frederiksen anede på forhånd ikke hvor mange gæster, der ville dukke op. Der bliver jo ikke solgt billetter, men Jonstrupvang- Bebyggelsen havde på forhånd bedt om, at man tilmeldte sig.

- Men mange kommer jo bare, fordi det plejer de at gøre. Vi regner med 200 gæster, men kan klare 250 - og måske lidt flere. Vi er en stor del af lokalsamfundet, og vi ved godt, at vi larmer og er meget synlige i gadebilledet, for man møder os overalt. Men det er også vigtigt, at vi ikke bare bliver gemt væk, forklarede Kim N. Frederiksen.

»Musik i skoven« har fået en omfattende økonomisk støtte fra blandt andet Elsass Fonden og Spejdernes Genbrug, og der er især glæde i Jonstrupvang-Bebyggelsen over den store lokale opbakning.

- Vort personale bruger deres fritid på dette arrangement, og Freddy Larsen og Erik Sloth Nielsen slider og slæber hvert år for at få det til at hænge sammen, sagde Kim N. Frederiksen.

Han regner bestemt med, at der igen næste år bliver en festival, og han er også sikker på, at man kan fejre 10 års jubilæum.

I 2012 modtog Kim N. Frederiksen Region Hovedstadens lederpris på 50.000 kroner, og han tøvede ikke med at bruge en stor del af pengene på at hyre stjernenavnet Rasmus Nøhr til festivalen.

- Festivalen er en vigtig mærkedag for os alle i Jonstrupvang-Bebyggelsen. Alle yder noget ekstra, og resultatet er enestående, fastslog Kim N. Frederiksen.

Jonstrupvang-Bebyggelsen har massevis af løbende arrangementer, og et af de meget bemærkelsesværdige er en årlige motorcykeltur, som Rolf Ove Hansen står for. Hans bror holder til på Jonstrupvang-Bebyggelsen, og turene rundt i Nordsjælland er et højdepunkt for mange beboere. Næste år har man endda fået tilsagn om levering af en speciel lift, der gør arbejdet nemmere med at få beboerne op og af motorcyklerne.

Kim N. Frederiksen, der tidligere har haft tilknytning til Røde Kors, har også indledt et samarbejde med de flygtninge, der er flyttet ind i det tidligere plejehjem i Jonstrup.

- Flygtninge er ligesom vores beboere en minoritetsgruppe, og det er vigtigt at hjælpe dem alle i dagligdagen. Vi har aftalt med Jobcenter Furesø at tage to flygtningen i sprogpraktik i vores pedelafdeling og i vores køkken, sagde Kim N. Frederiksen, inden musikken i festteltet brød løs med Pretty Real og dejlig irsk musik.