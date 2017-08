Video: Minister så chokolade-maskiner

Se billedserie Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, yderst til høre, fik en grundig gennemgang af maskiner og procedurer hos Aasted i Farum. Foto: Allan Nørregaard

Af Niels Idskov

Udenfor var det en blå Buick Eight årgang 1948, der umiddelbart vakte opsigt ved indgangen til virksomheden, og det satte fantasien ekstra i gang, at det ottecylindrede vidunder var en kopi af den bil, der var med i filmen Rain Man. Indenfor handlede det om noget mere prosaisk, nemlig om ny teknologi, innovation og arbejdspladser hos virksomheden Aasted Aps på Bygmarken i Farum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kiggede nemlig forbi i følgeskab med Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen, og de kunne lide hvad de blev præsenteret for.

- Alt peger på, at Danmark med tiden kommer til at mangle arbejdskraft, også på ingeniørsiden, og der var det da positivt, at ministeren så velvilligt på vores situation og ønsker. Vi har 12 lærlinge og vil gerne have flere og gerne veluddannede, lød det efter besøget fra Piet Hoffmann Tæstensen, administrerende direktør hos Aasted.

Virksomhedsbesøget var sat i værk af Dansk Metal med netop den hensigt at henlede ministerens og regeringens opmærksomhed på virksomheder, som Aasted, der er fremme i skoen med henblik på ny teknologi og som alligevel skaber arbejdspladser, selv om man på rundturen næsten ser flere maskiner end mennesker. Og det skal ses i lyset af de kommende trepartsforhandlinger, hvor efter- og videreuddannelse har høj prioritet.

Aasted Aps er en familie-virksomhed, der producerer og sælger maskiner til fremstilling af chokolade og bagværk. Siger man Toblerone, Kit Kat eller Mars, så kan man godt regne med, at det er maskiner fra Aasted, der står bag. Totalt set er chokolade-markedet i vækst, og det gælder især Asien, men Aasted sælger maskiner og udstyr over hele jordkloden og er for 99 procents vedkommende rettet mod eksport.

Der er omkring 400 ansatte på de op imod 24.000 kvm i Farum, hvor der jævnligt bygges til for at skaffe plads til de store maskiner, robotter og kraner, som fremstillingen af maskiner - samt testningen af chokoladen - kræver. Antallet af ansatte er fordoblet gennem det seneste tiår i virksomheden.

Viceformand i Aasted Aps, Allan Aasted, er tredje generation i virksomheden, der blev startet

i 1946 af hans farfar og som indtil fusionen i 2010 med A.E. Nielsen hed Aasted-Mikroverk. Allan Aasted var i 20 år direktør i firmaet og sidder i dag i bestyrelsen med brødrene Christian og Thomas Aasted samt Mads Hedstrøm fra A.E. Nielsen.

Troels Lund Poulsen så glad og tilfreds ud, da han forlod de mægtige Aasted-haller:

- Jeg er blevet bekræftet i, at der er mange ting, som vi ikke kan i Danmark, men Aasted er et af de gode eksempler på virksomheder, der med kvalitet er på vej i den rigtige retning med automatiseret produktion. Det særligt fine er, at det netop ikke skaber færre, men flere arbejdspladser.