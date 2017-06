Victoria Bierre er Årets Talent 2017 i Furesø Kommune. Foto: Lasse Winther Foto: Lasse Winter

Send til din ven. X Artiklen: Victoria svømmede talentprisen hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Victoria svømmede talentprisen hjem

Furesø - 03. juni 2017 kl. 06:02 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ungekulturhuset på Ballerupvej i Værløse var torsdag eftermiddag rammen om uddelingen af Årets Talentpris 2017 i Furesø Kommune, og det blev en ganske anderledes oplevelse. Allerede ved indgangen kunne deltagerne i prisoverrækkelsen konstatere, at det musikalske indslag fra Furesø Musikskole var skiftet fra de hidtidige sprøde klassiske toner til en omgang gyngende rock, som formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Helle Katrine Møller (RV) kaldte »taffelmusik«.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formanden for Furesø Ungeråd Muhammed Bektas havde forinden budt velkommen og fortalt, at han var stolt over, at ungekulturhuset var valgt som sted for overrækkelsen, og han var også stolt over, at fremmødet var så stort.

Helle Katrine Møller fortalte blandt andet, at det er en af de store fornøjelser at være byrådsdame i Furesø - og være med til at kåre årets vinder, selv om der altid er klagesange over, hvor svært det er at vælge vinderen.

- I år tog det os timer, for det er et utroligt felt, vi har her, sagde hun.

Der var 23 indstillinger med 217 anbefalinger, og seks nominerede var udvalgt til »finalen«: Emil Freese-Vilien (basketball), Astrid Molander (badminton), Klara Blauenfeldt (grafik), Victoria Bierre (svømning), Jonas Lund (roning) og Peter Messerschmidt (guitar).

Førsteprisen er 5000 kroner, mens der var to sidepriser på 2500 kroner.

- Vi valgte dig, Victoria, fordi du i hele din svømmekarriere har opnået flotte resultater og udvist mod... Din store drøm er OL - og du ved, at det kræver vedholdenhed og hårdt arbejde. Vi håber, at denne pris kan give dig ekstra motivation til at realisere dine drømme, fordi du ved, at du ude i den store verden har opbakning fra din trygge base her, sagde Hele Katrine Møller blandt andet.

Sidepriserne gik til Peter Messerschmidt og Astrid Molander.

Udvalgsformanden understregede, at samtlige nominerede har det til fælles, at de brænder for deres idræt og kunst, knokler seriøst og har et smittende engagement.

Vinderen Victoria Bierre har haft et forrygende svømmeår med at blive tredobbelt nordisk juniormester og opnå en finaleplads ved europamesterskaberne for juniorer. Hun træner cirka 30 timer om ugen i Gladsaxe Svøm men startede svømningen i Værløse Svømmeklub.

Blandt gæster ved uddelingen af Årets Talentpris 2017 sås borgmester Ole Bondo Christensen (S) og byrådsmedlem og spidskandidat for Liberal Alliance, Ole F. Holleufer.