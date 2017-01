Susanne Mortensen (K) vil ikke længere stå i spidsen for sit parti i Furesø Byråd.

Viceborgmester træder i baggrunden

Furesø - 19. januar 2017 kl. 12:55 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

-Tiden er inde, siger viceborgmester og gruppemand i Furesø Byråd, Susanne Mortensen (K) til Frederiksborg Amts Avis.

Hun har besluttet sig for ikke at stille sig til rådighed som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti ved det kommende byrådsvalg til november.

Susanne Mortensen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, udtaler:

- I min lange proces frem mod den endelig beslutning om ikke at stille op som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti her i 2017, har mit fokus været på partiet. Jeg ønsker først og fremmest, at Det Konservative Folkeparti opnår det bedst mulige valgresultat.

Hun fortsætter imidlertid gerne sit byrådsarbejde.

- Jeg er dog slet ikke klar til at slippe det politiske arbejde, som jeg sætter umådelig stor pris på. Derfor genopstiller jeg på liste C og jeg håber, at vælgerne vil støtte mit kandidatur, så jeg kan fortsætte byrådsarbejdet. Jeg er fortsat meget optaget af, at medvirke til at skabe resultater for Furesø og herunder, at opnå de bedst mulige politiske resultater set med konservative øjne, siger Susanne Mortensen.

Det Konservative Folkeparti afholder Generalforsamling tirsdag den 25. januar, hvor valg af partiets spidskandidat til det kommende kommunalvalg også er på dagsorden.

I øjeblikket sidder John I. Allentoft og Egil Hulgaard i byrådet sammen med Susanne Mortensen for Det Konservative Folkeparti.