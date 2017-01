Byrådsmedlem Ole Holleufer (th.) har forladt Venstre og sluttet sig til Liberal Alliance.

Venstre-profil går til Liberal Alliance

Furesø - 05. januar 2017

Liberal Alliance har fået sit første medlem af byrådet i Furesø Kommune, da Ole Holleufer til nytår er skiftet fra Venstre til Liberal Alliance. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter lang tids overvejelser har Ole Holleufer besluttet, at han politisk hører bedst hjemme hos Liberal Alliance. Han siger om sit skifte:

- Jeg har personligt flyttet mig tættere på Liberal Alliances politik - der er brug for et stærkere alternativ til det mangeårige socialdemokratiske styre i Furesø Kommune, og det vil jeg gerne være med til at markere.

Og Ole Holleufer fortsætter: - Frihed til at vælge den bedste løsning og mindre bureaukrati er noget af det vigtigste for mig, både når det kommer til den enkelte borger, men også i forhold til kommunens ansatte. Der skal være færre regler og restriktioner, mindre involvering fra kommunen og større frihed til ledere og medarbejdere. Det giver bedre velfærd, og det kan gøres inden for den økonomiske ramme.

Formand for Liberal Alliance i Furesø Arne Rask glæder sig over Ole Holleufers beslutning:

- Ole er en markant og erfaren liberal stemme i Furesø Byråd, og jeg er rigtig glad for, at han nu er skiftet over til os. I Ole får vi en flittig og driftsikker repræsentant, som er kendt for sine samarbejdsevner og ordentlige måde at være på.

Landsformand for Liberal Alliance Leif Mikkelsen byder Ole Holleufer velkommen:

Jeg er rigtig glad for, at Ole er kommet med på holdet. Det er en styrkelse af Liberal Alliance i Furesø, og jeg byder Ole velkommen i vores parti.

Ole Holleufer har siddet i byrådet i Furesø Kommune siden 2010, er uddannet cand.jur. og arbejder som Dankort Programme Manager i Nets med flere lederstillinger i den finansielle sektor bag sig.