Velsmag skabes på Køkken Lillevang

- Jeg er glad for, at vi på den måde kan give de ældre i kommunen en bedre smagsoplevelser, fuldstændig i tråd med Furesø Kommunes Værdighedspolitik. Samtidig vil det nye køkken blive mere økologisk, så Køkken Lillevang ligesom kommunens øvrige køkkener opnår 60 procent økologi nu og 80 procent økologi inden 2020 oven i købet inden for det samme budget.

- I køkkenet er de rigtig glade for og ser frem til køkkenudvidelsen. Når køkkenet udvides får vi et stort grøntrum, den ekstra plads skal vi bruge til at håndtere flere friske råvarer. Så vi glæder os til at servere frisk tilberedte grøntsager i sæson, fordi indholdet af dufts stoffer er højere jo tættere vi er på høsttidspunktet. Og særligt glæder jeg mig til at der bliver plads til en kartoffelskræller, så vi kan servere friskskrællede økologiske kartofler til plejehjemsbeboerne, for vi kan ikke komme uden om at der er langt mere smag i en friskskrællet og kogt kartoffel.