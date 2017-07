Skovhusets formand Henning Bek holdt tale ved ferniseringen, hvor mange var mødt op for at se værkerne og få en snak med de fem kunstnere. Foto: Niels Plum Foto: Picasa

Velbesøgt fernisering på sommerudstilling

Furesø - 09. juli 2017

Med fem veloplagte lokale kunstneres værker på vægge og gulve, et næsten flot solskinsvejr og over 100 gæster var rammen sat for ferniseringen af Skovhusets anden sommerudstilling lørdag.

De lokale kunstnere Birgit Brandt, Karen Serena, Lone Andersen, Rikke Heinecke og Olav Johannisson udstiller over sommeren i Skovhuset ved Søndersø.

Flere at kunstnerne er tilknyttet Skovhusets billedskole og formidlergruppe, så det var kendte ansigter.

Det var oprindeligt Karen Serena, Birgit Brandt og Lone Andersen, der fik ideen til at åbne Skovhuset om sommeren, og det var så velbesøgt sidste år, at man har besluttet at gøre det igen.

Formand for Skovhuset Henning Bek åbnede da også udstillingen med et par spøgefulde bemærkninger om, at på trods af at udstillerne havde fået ideen for et år siden, så kom de først med på toget i år.

- Hvem kender ikke fornemmelsen af, at toget kører lige for næsen af en, når man stakåndet når frem til perronen? Jeg kan levende forestille mig at I idemagere til sommerudstillignen, sidste år pludselig så en sommerudstilling på væggen. Hvad skete lige her? Nu er det så jeres, der hænger, og jeg tror, at I måske har draget nytte af de erfaringer, der blev høstet sidste år. I klæder Skovhuset og det er dejligt at se livskraftige lokale kunstnere fylde Skovhuset, sagde Henning Bek blandt andet i sin tale.

Udstillingen i Skovhuset kan ses gratis frem til den 23. juli. Alle dage er der åbent fra klokken 13.00 til 17.00.