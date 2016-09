Venstres byrådsgruppe er bekymret over snakken om skattestigninger i Furesø Kommune. På billedet ses Gustav Juul, Lars Carpens, Kasper Krüger, Ole F. Holleufer og Kurt Bork Christensen. Foto: Allan Nørregaard

V bekymret over skattestignings-snak

Furesø - 21. september 2016
Af Jimmy Rømer

I Venstre ser man med stor bekymring på konsekvenserne af nogle af budgetforslagene på børne- og skoleområdet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Partiet peger på, at der i Furesø gennem flere år er blevet sparet vedvarende på folkeskolernes normalområde, på trods af, at en særlig Deloitte-rapport viser, at Furesø har lave udgifter til sine folkeskoler på normalområdet.

- Det er vigtigt, at vi ikke forringer folkeskolen yderligere, efter lærerfyringer og skoletimer uden undervisere. Vi ser også, at skolerne har skåret ned på helt basale ting og flere af vore skoler ikke længere tilbyder for eksempel lejrskoler. Det er tilsvarende blevet sværere at tiltrække nye lærere til vores skoler. Hvis tendensen fortsætter, risikerer vi at miste vores folkeskoler som attraktionsværdi for at tiltrække nye børnefamilier til Furesø, siger venstrefolkene Kasper Krüger og Ole F. Holleufer.

På daginstitutionsområdet lægger borgmester Ole Bondo Christensens (S) budgetforslag op til, at der skal realiseres ejendomsgevinster ved at flytte daginstitutioner og lægge dem sammen til større institutioner.

- Vores klare udgangspunkt er, at vi skal bevare vores mindre, lokale og velfungerende institutioner, der har høj forældreopbakning og lavt sygefravær. Vi støtter ikke forslagene om, at vi skal have færre, men større daginstitutioner. Børnefamilierne bør have størst mulighed valgfrihed mellem mange forskellige daginstitutioner, også tæt på bopælen. Vi skal bevare vores historiske institutioner, der i mange år har haft unikke attraktive beliggenheder. Vi ved, at de mindre institutioner også har mere tilfredse medarbejdere, et lavere sygefravær og stor forældreopbakning. Det støtter vi klart op om fra Venstres side, siger Kasper Krüger og Ole F. Holleufer.

Venstre ønsker ikke at nedlægge en institution, blot fordi man har uudnyttede lokaler et andet sted.

- Der er ingen økonomisk besparelse ved at lægge institutioner sammen - snarere tværtimod - og de kortsigtede éngangsindtægter er i øvrigt tvivlsomme. Derfor er det vigtigt, at vi står vagt om vores institutioner, der i mange år har været velfungerende for børn, forældre og medarbejdere. I stedet bør vi fokusere på at få styr på de andre områder i kommunens økonomi, der ikke er styr på. Og vi bør holde igen med nye forslag til udgifter, hvis det sker på bekostning af noget, som borgerne i dag er glade for og gerne vil bevare, forklarer de to byrådsmedlemmer.

Venstre er imod højere skat, boligskat og mere brugerbetaling, samt bekymret over, at flere og flere byrådsmedlemmer taler om, at skatten skal op.

- De radikale i Furesø siger klart, at de ønsker skatten op. Men også fra borgmesterens eget parti hører vi nu, at skatten bør sættes op. S-næstformanden for Børne- og Skoleudvalget taler engageret for skatteforhøjelser, og gruppeformanden vil ikke længere udelukke, at det vil ske. Borgmesteren giver derimod udtryk for, at skatten skal holdes i ro. Den ambition støtter Venstre - og vi finder også gerne råderum til at sætte skatten ned, siger Kasper Krüger og Ole F. Holleufer.

Hvor skal pengene så komme fra?

- Jo, vi mener, at man skal stoppe udbygningen af almennytteboliger i Furesø. Vi har allerede flere almennyttige boliger end landsgennemsnittet og en del udgifter og garantistillelser i den forbindelse. Hvorfor skal Furesøs borgere så betale 2-300.000 kroner samt en garantistillelse i hver ny almennyttig bolig, når private ligeså godt kan finansiere boligerne? I stedet skal vi skabe ordentlige forhold for vore børn i folkeskolen, så vi kan sikre, at der er undervisere til stede i timerne og at man ikke skal vælge skole efter hvem der afholder lejrskole. Og vi skal stå vagt om vores velfungerende, mindre, lokale daginstitutioner, slutter de to venstrefolk.