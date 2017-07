Lars Petersen og Karin Willens har åbnet Furesøens Urtegartneri på Perle Allé, og håber at lokalbefolkningen vil kigge forbi på den næste travetur. Foto: Mikkel Kjølby

Urtedrømme i Nattergalelunden

Furesø - 26. juli 2017

FARUM: Et primitivt skilt for foden af motorvejsbroen over Fiskebæk viser vej ind i det eksklusive villakvarter ved Furesøen. Lidt inde af Perle Allé finder man Furesøens Urtegartneri. Og her, smukt placeret i Nattergalelunden, har Lars og Karin endelig realiseret deres drømme med 25 års forsinkelse.

Det er en drøm, der er solidt forplantet i den danske muld - om man så må sige.

- Vi har drømt om det i årevis. Det handler om en passion for alt det, der kommer op af jorden, siger Lars Petersen.

Drømmen har eksisteret i deres sind i mere end 25 år, men sygdom forsinkede projektet med et kvart århundrede. Parret boede nemlig på samme grund for 25 år siden og gik så småt i gang med deres urtegartneri, men Karin blev syg, og projektet blev droppet. I de mellemliggende 25 år har parret boet i parcelhus i Slangerup, men bevarede kontakten til ejeren.

- Lars arbejder for ejeren af grunden, og en dag kom han og spurgte os, om vi ikke ville flytte tilbage igen. Vi tænkte over det i ti minutter, inden vi sagde ja til at forpagte grunden fortæller Karin Willens.

4000 m2 har parret at boltre sig på, men det var noget forfaldent. da de rykkede ind i huset den 1. september.

- Vi fældede 2500 juletræer og fjernede rødder og, hvad der ellers skulle til for at komme i gang, fortæller Lars Petersen,og suppleres af Karin.

- Vi lejede en kæmpemaskine, der fræsede det hele. Det var et syn for guder.

Midt på grunden står et 160 m2 stort drivhus, og det er omdrejningspunktet for virksomheden. Men i vinternes løb blev det for koldt, og urterne havde brug for mere varme. Husets store kælder blev taget i brug til stor forundring for forbipasserende.

- Foråret kom så sent i år, og urterne havde brug for varme. Så vi satte rødt vækstlys op i kælderen, men det så mærkeligt ud. Enten troede folk, at vi dyrkede hamp, eller at vi drev bordel i kælderen, lyder det med et stort grin om besværlighederne i opstartsfasen.

Den 21. maj åbnede Furesøens Urtegartneri, og det lille skilt på Frederiksborgvej har ført de første besøgende forbi.

- Udover skiltet har vi ingenting gjort for at gøre opmærksom på stedet. Vi vil gerne køre det langsomt i gang, men der kommer allerede pænt med besøg, fortæller Lars Petersen, som fortsat tjener til dagen og vejen med sit entreprenørfirma.

- Vi bliver ikke rige af et urtegartneri, men det handler heller ikke om det, siger Lars.

Karin nyder blot tilværelsen i urtegartneriet.

- I forhold til at sidde og glo fjernsyn hele dagen, er det fantastisk at gå træt i seng efter en lang i gartneriet. Det skulle være nu, hvis det nogensinde skulle være. Vi er trods alt ved at være 60 år, siger Karin.

Ude i drivhuset spirer de små urter frem. Der er bronzefennikel, champignonurt, solportulak. Der er en urt, der smager af after eight, en anden smager af salt, og en tredje af lakrids. Og mange, mange flere. Tomater er der også, mens kartoflerne bliver i jorden, indtil kunderne kommer for at købe dem. Sådan er det i Furesøens Urtegartneri. Det er produkter direkte fra muldjorden.

- Man kan smage forskel på vores tomater, og dem fra supermarkedet. Vi er for små til at blive certificeret økologisk, men det er økologi. Vi bruger ikke sprøjtemidler. Vi sætter nyttedyr ud i stedet for, forklarer Lars Petersen.

Køkkenchefen for den nærliggende restaurant har været forbi, men Furesøens Urtegartneri producerer ikke i store mængder. Målgruppen er i stedet privatpersoner, der kigger forbi på en travetur, får sig en snak om urterne og køber noget godt med hjem til køkkenet.

- Vi får altid en snak med kunderne. Det er så hyggeligt at snakke med vildt fremmede mennesker, siger Karin Willens.

