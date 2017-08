Se billedserie Cecilia Zade Iseni

Send til din ven. X Artiklen: Unge politikere klar til valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge politikere klar til valg

Furesø - 17. august 2017 kl. 09:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Muhammed er 22 år og økonomistuderende. Cecilia er 18 år og går på handelsskolen i København.

Den ene er socialdemokrat og den anden konservativ, men de har en fælles baggrund i Furesø Ungeråd, som blev etableret i 2014. Nu tager de et skridt videre og stiller op til kommunalvalget den 21. november.

Muhammed Bektas er nummer ni på Socialdemokraternes liste og har allerede været særdeles synlig i valgkampen.

- For mig har det altid været naturligt at tage ansvar, siger Muhammed Bektas, som er vokset op i Langhuset i Værløse sammen med sine forældre og to ældre søskende.

- Jeg har altid været meget interesseret i politik, og vi har altid debatteret politik derhjemme. Ikke mindst med min søster som læser jura, forklarer Muhammed Bektas.

At Muhammed valgte at melde sig ind i Socialdemokratiet, skyldes en grundig research.

- Jeg blev valgt til ungerådet med klart flest stemmer, og det tændte en glød i mig. Jeg læste op på partiernes politik og meldte mig ind i partiet i oktober 2014, fortæller Muhammed Bektas.

Han var blandt initiativtagerne til en lokal DSU-afdeling, som hurtigt nåede op på 25 medlemmer, og deltog flittigt i partiarbejdet. I forbindelse med en længere udlandsrejse i foråret 2016 tog han beslutningen om at kaste sig helhjertet over økonomistudiet på Københavns Universitet samt at stille op til kommunalvalget.

- Kommunalpolitik er der, hvor man kan gøre en forskel og se resultaterne hurtigt. Landspolitik er efter min mening ikke så interessant som kommunalpolitik, siger Muhammed Bektas.

For unge kandidater vil det altid være en udfordring, at størstedelen af deres kammerater er flyttet hjemmefra for at komme nærmere studiestederne. Demografien er ikke med unge kandidater i Furesø Kommune. Muhammed lader sig dog ikke begrænse af det.

- Mange af mine venner er flyttet til København, men deres forældre bor her stadig, og dem snakker jeg med i stedet for. I lokalpolitik er relationen utrolig vigtig. Og med de unge handler det om at komme ud og møde dem og vække deres interesse, lyder det fra Muhammed Bektas.

Egne flyers

Furesø Ungeråd var også nøglen til kommunalpolitik for 18-årige Cecilia Zade Iseni.

- Det er klart, at Furesø Ungeråd har boostet min vej ind i ungdomspolitik, fastslår Cecilia Zade Iseni, som også er vokset i Langhuset, men i dag går i 2G på Handelsskolen Niels Brock

For Cecilia handler det meget om at gøre andre unge bevidste om mulighederne i politik.

- Det er vigtigt, at andre unge lærer, at politik ikke kun er en kedelig voksenting, men at man kan få indflydelse, siger Cecilia Zade Iseni, som nyder oplevelsen af at føre valgkamp.

- Det er en interessant verden at blive en del af. Jeg har tidligere hjulpet til ved folketingsvalg, men nu er det mig, der står med mine egne flyers. Det er en utrolig fed oplevelse. Det er fantastisk at mennesker gerne vil høre om mine holdninger.

Cecilia er placeret som nummer syv på den konservative liste og skal bruge flere hundrede personlige stemmer for at blive valgt ind i byrådet.

- Det er en kæmpe udfordring. Jeg har tænkt mig at gøre mit allerbedste. Hvis jeg ikke bliver valgt ind, håber jeg i det mindste på at få gjort andre unge opmærksom på, at politik kan være spændende.

mikkel