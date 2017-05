Udvalgsformand John Ingemann Allentoft opfordrer alle, der vil fortælle udvalget deres mening om lokalplanen for "Spejdergrunden", til at sende et høringssvar til politikerne. Foto: Hans Jørgen Johansen

Udvalgs-formand om »Spejdergrund«-projekt: - Alle bliver hørt

Furesø - 19. maj 2017

Den endelige lokalplan for byggeriet på »Spejdergrunden« i Værløse er IKKE fastlagt, og det er NU borgerne skal komme med deres holdninger til projektet.

Sådan lyder det fra formanden for Miljø-, Plan og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft (K).

- Lige nu står vi midt i en meget vigtig fase af den demokratiske proces - nemlig den offentlige høring. Det er nu, demokratiet arbejder - det ser vi blandt andet på debatsiderne i lokalaviserne. I udvalget ser vi frem til at læse alle høringssvarene. Indtil videre har forvaltningen modtaget tre, og jeg vil blot opfordre alle, der har en holdning til planerne for den fremtidige brug af arealet på Kollekollevej 35-39 om at gøre brug af deres demokratiske ret og indgive høringssvar. På den måde får vi det bedste udgangspunkt og kan træffe den bedst mulige beslutning, siger John Ingemann Allentoft.

Signal om byens centrum

I Kommuneplan 2013 er området udlagt til centerformål i form af blandt andet kontorer og byggeri i op til tre etager. Alligevel er det at opføre en kontorbygning et sted, hvor der i dag er bart, en stor forandring, anerkender udvalgsformanden. Med forslaget til Lokalplan 132 vil byrådet udnytte kommuneplanens mulighed for en bymæssig anvendelse af arealet, der ligger tæt op ad stationen. Efter lokalplansforslaget skal et kommende byggeri, selvom det kommer til at adskille sig fra det omkringliggende boligkvarter, ifølge kommunen bidrage til at signalere byens centrum. Lokalplanen bestemmer, at byggeriet placeres relativt tæt ved Kollekollevej og parallelt med denne. Byggeriet skal visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Ulykken er ikke stor

At projektet skulle være forsøgt sneget igennem, som naboerne føler, afviser udvalgsformanden:

- Nu er den proces, man kører i kommunen sådan, at der før høringsperioden er en mere eller mindre inddragende proces. I byrådet er der enighed om tre etager, og når der er noget, der er vedtaget i byrådet, kan vi sende det ud. Når der i lokalplanen står 15 meter, er der taget højde for tekniske anlæg oven på. Man kan selvfølgelig altid diskutere, om man skulle have inddraget nogen mere eller mindre. For dem, der føler, at de ikke har fået nok information, er ulykken ikke så stor, for høringsperioden er den periode, hvor alle kan komme med en holdning. Den skrøne, man altid hører, med, at alting er lagt fast på forhånd, når høringsprocessen går i gang, den passer altså ikke, siger John Ingemann Allentoft.

Ingen Laanshøj 2

Han er uforstående over for borgernes bekymring om en Laanshøj 2-sag:

- Laanshøj er den længste borgerinddragende proces, jeg har været med til i mine 20 år i byrådet. Og der blev lyttet. Lige meget om der bliver lavet store eller små ændringer, vil der altid være nogen, der siger, at det ikke er blevet, som de ville have det, siger John Ingemann Allentoft og understreger, at alle, der sender et høringssvar bliver hørt.

Alle svar tages alvorligt

Det er dog vigtigt, at debatten ikke kun foregår i avisen og i læserbreve. Politikerne gennemgår høringssvarene på udvalgets møde efter sommerferien.

- I en høringsproces er det vigtigt, at borgerne føler sig godt nok oplyst og har adgang til relevant information. Høringen er for alle, og især naboer såvel som kommunens høringsparter er inviteret direkte til at deltage i høringen. Et lokalplanforslag er - som ordet siger - et forslag, som er og skal være genstand for debat. Alle høringssvar tages alvorligt - alle får svar, og alle bliver lagt frem for de politiske udvalg«, siger han.

Han tilføjer, at de trafikale udfordringer ved indkørslen til det nye byggeri, er noget af det, politikerne har bedt forvaltningen om at se på.

Høringssvar skal sendes senest 28. maj til bme@furesoe.dk.

Læs mere om lokalplansforslaget på www.furesoe.dk/kollekollevej.