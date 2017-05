Se billedserie For tredje år i træk blev der afholdt Store Flyvedag på Flyvestation Værløse i weekenden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tusindvis var til Store Flyvedag

Furesø - 21. maj 2017 kl. 12:25 Af Ann-Sophie Meyer

Den nedlagte flyvestation i Værløse var fyldt med flyentusiaster i alle aldre, da der blev afholdt Store Flyvedag i Værløse lørdag. Flere tusinde besøgende trodsede en overskyet himmel for at komme og se på fly. Det samme gjorde omkring 200 frivillige og 60-70 frivillige piloter.

Dagen bød på en stor flyveopvisning, hvor der blandt andet var F16 kampfly, modelfly, svævefly, fly til kunstflyvning og jetfly at finde på himlen. Men der var også masser at se på landjorden. Der var blandt andet svævefly, veteransvævefly, nyere og gamle motorfly, ultralette fly, modelfly samt fly fra hjemmeværnet og museer, og som bonus er der også udrykningskøretøjer, biler og motorcykler.

Det var tredje gang, der blev afholdt Store Flyvedag på Flyvestationen Værløse, og det er Mikael Boutrup, der står bag Store Flyvedag.

- Jeg er født og opvokset ved siden af flyvestationen, så jeg har stort set levet med flyvestationens flyvemaskiner i hele mit liv. Derfor var jeg meget ked af det, da regeringen valgte at lukke flyvestationen fuldstændig i 2004. For ikke nok med, at der var en masse flyvemaskiner, der forsvandt, så var der også 1000 arbejdspladser, der forsvandt, og mange af dem, der mistede deres arbejde, var lokale borgere, der levede af deres arbejde på flyvepladsen, sagde Mikael Boutrup til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har altid gået med en drøm om at få startet de der jetshow op, der var på flyvepladsen i gamle dage. Det har jeg gået og arbejdet på i mange år, og for tre år siden lykkedes det, selvom alle omkring mig sagde, at jeg skulle lade være, fordi det ikke kunne lade sig gøre. Men man skal bare være stædig nok, så kan alt lade sig gøre, sagde Mikael Boutrup, som vurderede, at der var omkring 25.000 besøgende til arrangementet.

Han oplyste desuden, at der var omkring 3000 besøgende i 2014, da Store Flyvedag blev afholdt for første gang, og at der var mellem 12.000 og 15.000 sidste år.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag.