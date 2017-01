- Der er styr på økonomien, og kommunen er i fremgang, fortalte borgmester Ole Bondo Christensen (S) sine ansatte på den første arbejdsdag i 2017. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Trængt kommune godt igennem svære tider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trængt kommune godt igennem svære tider

Furesø - 03. januar 2017 kl. 06:00 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årsskiftet markerer samtidig tiåret for Furesø Kommunes fødsel, og borgmester Ole Bondo Christensen (S) holdt mandag morgen en nytårstale for rådhusets ansatte samt medlemmer af Hoved-Med, hvor han ikke lagde skjul på, at sammenlægningen mellem Farum og Værløse ikke har været en let skovtur. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Furesø blev født med en gæld på cirka tre milliarder kroner, udgifter til renter og afdrag med cirka 200 millioner kroner og flere end 20 verserende retssager, så det var en vanskelig start.

Samtidig overtog kommunen svære opgaver fra amterne, ligesom finanskrisen og regeringens budgetlov strammede garnet yderligere.

- Sammenlægningen har trukket store veksler på medarbejderne i alle hjørner af kommunen. Her ved tiåret er der grund til at takke alle for, at vi er kommet godt igennem de svære tider og nu kan se, at det lysner foran os, sagde Ole Bondo Christensen blandt andet.

Han glædede sig over de dejlige engagerede medarbejdere, der tager ansvar og spiller med - også når det er svært.

- Medarbejdernes engagement og faglige kunnen er helt afgørende for, at vi lykkes som kommune, understregede borgmesteren.

Han stillede spørgsmålet, om de faglige ambitioner og de snævre økonomiske rammer giver et dilemma. Og han svarede selv:

- Ja, selvfølgelig gør det det. Og jeg er sikker på, at mange af jer kæmper med det dilemma i det daglige, understregede Ole Bondo Christensen.

Men på årets første arbejdsdag pegede han også på, at Furesø Kommune står i den bedste situation i sin tiårige historie - med lyse fremtidsudsigter.

- Der er styr på økonomien, og kommunen er i fremgang, sagde han.

Ole Bondo Christensen nævnte også en række fokuspunkter og prioriteringer i 2017. Det gjaldt blandt andet kommende lokalplaner, Farum Bytorv, ungeboliger, erhvervsskolen, Furesø som idrætskommune, jobcenterflytningen og det nye rådhus.

Afslutningsvist håbede han på, at arbejdsglæde og virketrang - samt ikke mindst samarbejde - ville gøre indsatsen for at gøre nytte for andre synlig - »til gavn for de furesøborgere, vi er sat i verden for at betjene«, sluttede Ole Bondo Christensen.