En del af stridens kerne: Træerne på Farum Hovedgade. Foto: Bænke i Farum

Send til din ven. X Artiklen: Træfældning uden omtanke? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træfældning uden omtanke?

Furesø - 12. juli 2017 kl. 06:05 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Renoveringen af Farum Hovedgade har trukket overskrifter i årevis, og nu er debatten igen blusset op med flere utilfredse læserindlæg fra forskellige borgere og omgående respons fra forvaltningen i Furesø Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En hjemmeside på Facebook, der kalder sig »Bænke i Farum«, har kritiske indlæg om renoveringen. Oprindeligt er hjemmesiden oprettet i protest mod, at der fjernes bænke fra det offentlige rum.

Men også fældningen af en række træer i Farum Hovedgade har fået »Bænke i Farum« på barrikaderne.

»Bænke i Farum« er nemlig ikke sikker på, at Furesø Kommune holder, hvad den lover.

- Og vi er ikke sikker på, at I selv er klar over, hvad I gør ved vores træer. Har I i det hele taget nogen samlet plan? Vi er mange, der gerne vil have renoveret Farum Hovedgade på en måde, så alle de raske træer bevares. For eksempel et tidligere bestyrelsesmedlem af Kolonihaveforbundet og nu konsulent udtalt at de fleste træer »ikke er syge«, fremgår det blandt andet af facebooksiden.

Her peges også på, at det tager mange år for et træ at gro op - og ikke mange minutter for at fælde det.

- Vi vil gerne beholde vores miljø i Hovedgaden, uden det opleves som om der har været en Kamasaki gennem gaden, fastslår »Bænke i Farum«.

Facebook-siden følger med i, hvad der sker med de smukke lindetræer, hvor der allerede er fældet flere ved Skolevængets Alle, og man er bekymret for, hvordan det går med resten af lindetræerne i Hovedgaden, og om træerne ved Krogvadparken er truet.

»Bænke i Farum« har opsat flere plakater med teksten »Skal træerne fældes? Hvad synes du?« Men spørgsmålene følges også op med følgende råd på facebook-siden: »La' nu vær med at få morgenkrydderen galt i halsen«.

- Det er aldrig for sent at ændre en beslutning, skriver »Bænke i Farum«.

Lisbeth Murel har følgende kommentar på facebook-siden:

- Jeg er stærkt ked af, at vores duftende lindetræer på hjørnet af Skolevængets Alle ved den lille plads er fjernet. De stod i pigsten og kunne således både få vand og ikke ødelægge nogen belægning. Virker som nogen har siddet ved skrivebordet og slået streger, uden at tænke lidt og kigge sig for. Det tager mange år at få træer op i en smuk størrelse. Og få minutter at fælde. Og selvsagt er jeg stærkt imod at flere fældes.

På »Bænke i Farum« er det dog ikke kun bænke og træer, man holder øje med. Cykelrytterfiguren på Farum Hovedgade blev flyttet til Værløse, selv om det i følge »Bænke i Farum« er sådan, at værløseborgerne ikke forstår den eller ønsker den, ligesom figuren ved opstillingen er monteret forkert, mener »Bænke i Farum«.

- Lad os få Cykelrytteren tilbage, selv om flere i Farum ikke er interesseret i dette som en del af renoveringen af Farum Hovedgade. Rent historisk var det jo her cykelløbet foregik, bemærker »Bænke i Farum på facebook-side.

»Bænke i Farum« har eksisteret siden 2011. Efter igennem flere år at have oplevet at bænke fjernes fra det offentlige rum, er siden blevet oprettet.

Tidligere beskrev Helge Larsen fra Farum, at det var oplevelsen, at Furesø Kommune er aktive omkring opsætning og renovering af bestående bænke.

- Der er visse mennesker, som tror, at livets problemer kan blive løst, hvis de bliver gjort usynlige. Så de ikke kan ses i det offentlige rum. Bænke har gennem tiden været brugt til mange ting. En god snak, et hvilested for eksempel på en vandretur, diskussioner hvor man er ender med at blive enige eller får afdækket uenigheden. Måske som en kyssebænk med kærlighed fra det inderste af hjertet, skrev Helge Larsen tidligere i et indlæg på Furesø Avis' hjemmeside.