Team Rynkeby inden den afsluttende træning fra Restaurant Skovlyst. Lørdag er kursen sat mod Paris.

Toptrænet borgmester igen i sadlen

Furesø - 07. juli 2017 kl. 06:02 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag blev cykelhjelmen spændt og den tohjulede pumpet til den sidste afpudsning og træning, inden Team Rynkeby København sætter kursen mod Paris.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skete traditionen tro ved Restaurant Skovlyst i Furesø Kommune, efter at holdet har cykeltrænet gennem hele foråret i Furesø og Nordsjælland.

Med i feltet er igen Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen (S).

- Jeg glæder mig til rigtig meget turen til Paris. Vi cykler for en god sag, og så er det en rigtig stor oplevelse på cykelholdet og med egen pedalkraft at bevæge sig ned igennem Europa. Fra Fiskebækvej til Champs-Élysées! Det er jo femte gang jeg skal af sted, men hver gang er ny, og det er altid en udfordring at cykle langt så mange dage i træk, forklarer borgmesteren og tilføjer:

- I år er jeg godt forberedt, for jeg løb marathon med min søn i foråret og cyklede Danmark rundt (1000 kilometer) i juni med mine to brødre.

Formålet med cykelturen var at samle penge ind til foreningen »Broen«, der hjælpe udsatte børn i gang med et godt foreningsliv.

- Min oplevelse er, at motion er vigtig i en travl hverdag. Man får god energi og ny inspiration ved at gå, cykle eller løbe en tur - og vi i Furesø er jo så heldige, at vi har masser af smuk natur lige uden for døren, siger Ole Bondo Christensen.

Nu er de 45 ryttere næsten klar til cykelturen på 1300 kilometer til Paris med afgang lørdag den 8. juli.

Formålet med strabadserne er at samle penge ind til Børnecancerfonden, der hjælper kræftramte børn og støtter kræftforskning. På landsplan samlede Team Rynkeby hele 43 millioner kroner ind til formålet i 2016. Pengene kommer ind gennem forskellige indsamlingsaktiviteter og sponsorater i forbindelse med cykeltræning og turen til Paris.

Holdets kaptajn, Kjeld Hansen, der i år tager turen til Paris for niende gang, ser frem til endnu en tur i den gule trøje:

- Vi har et godt hold i år med en god blanding af erfarne og nye ryttere. For mig er det afgørende, at alle når sikkert til Paris. Vi cykler knapt 200 kilometer om dagen - syv dage i træk, og så er det vigtigt, at vi hjælper hinanden, så alle når sikkert frem.

Holdet har trænet fra Bøndernes Hegn ved indgangen til Furesø, og det har gjort det nemmere for Ole Bondo Christensen at være med.

- Vi cykler for et godt formål og har et rigtig godt kammeratskab. Vi får set en masse smuk natur og holder formen ved lige. Det er jo rigtig mange gode ting på én gang, og turen er derfor alle anstrengelserne værd, siger Ole Bondo Christensen.

Han er glad for opbakningen fra det lokale erhvervsliv, hvor Restaurant Skovlyst giver en kop øl til rytterne ved afslutningen af sidste træningspas og Kvickly i Farum og Værløse hjælper til med forplejningen til Paris.