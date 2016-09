Tilløbsstykke til Store Cykeldag

Sidst, men ikke mindst, kunne man kunne høre om muligheden for at bo på »Cykelstationen« ved entreprenøren Bonavas stand, eller blive klogere på cykelindsatsen i Furesø Kommune ved kommunens stand. En indsats, som Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S), også kom ind på, da han mødtes med arrangøren af Bastrup Sø Rundt, Gunnar Brüsch til en samtale under emnet »Cykelmagi - andet end motion«.

- Vi vil gerne meget gøre det nemt at cykle i Furesø. Derfor satser vi på flere cykelstier, gode parkeringsforhold for cyklister ved stationerne og cykelskoler for børnene. Det er godt både for helbredet, miljøet og naturen at snuppe cyklen frem for bilen, når det er muligt. Og så er en cykeltur ud i vores smukke natur balsam for sjælen og noget der sætter tankerne og fantasien i spil. Cykelmagi