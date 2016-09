Emma Holten fortalte blandt andet om »hævnporno«, da hun besøgte Kruses Gymnasium. Foto: Peter Holm Andersen

Til kamp mod »hævnporno«

Furesø - 13. september 2016 kl. 06:09 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal være bedre til at passe på hinanden, når vi er online, var nok Emma Holtens vigtigste budskab til gymnasieeleverne - og alle andre - da den kendte foredragsholder for nylig mødte op på Kruses Gymnasium for at tale om internetrettigheder og online overgreb. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med mobilen i hånden, og direkte adgang til internettet, kan der hurtigt ryge en finke af panden - en nedladende kommentar i en debattråd, eller at man deler et billede, som ikke skulle have været delt. I det digitaliserede ungdomsliv, hvor man dyrker sine fællesskaber og relationer på især de sociale medier, kan det gå hurtigt og have store personlige konsekvenser, når man med et enkelt klik kan nå ud til flere hundrede mennesker.

- At skrive og dele informationer på sociale medier er så integreret en kommunikationsform i ungdomslivet, for vi har altid mobilen på os. Det er en måde, hvor vi er sammen med hinanden på - og det er meget svært at ændre. Så jeg synes, at det er vigtigt at debattere online adfærd og netetik - at vi skal respektere hinandens grænser. Ikke alt skal deles, når vi er på for eksempel Facebook, siger Anna Ginty fra 3.t på Kruses Gymnasium, der stod bag arrangementet med Emma Holten på Kruses Gymnasium.

Emma Holten fortalte om, hvordan det var at blive ufrivilligt kendt på internettet - og hvilke konsekvenser det havde for hende. Det skete, da en hacker brød ind i hendes private mailboks og fandt en række intime billeder af hende, som var til en tidligere kæreste. Efterfølgende oplevede hun, hvordan billederne blev delte på forskellige internetsider og heftigt debatteret i den digitale offentlighed.

Men hun slog igen og blev den første herhjemme, der stod frem og fortalte om, hvad det vil sige at være ung i en digitaliseret verden og være udsat for et online overgreb på nettet.

- Jeg vil gerne gøre noget ved den holdning, der er på internettet, at hvis det er noget, som går galt på internettet, så er det offerets skyld - det er bare pigerne, der bliver udsat for hævnporno, som er dumme. Det er dem, der bliver chikaneret, der er dumme (de kunne bare lade være med at tage nøgenbilleder, red.). Jeg vil gerne have, at vi tager det alvorligt som en del af samfundet og debattere, hvad det siger om vores samfund, om vores generation og om internettet. Jeg tror, det vigtigste for mig er, at få folk til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at vi passer på hinanden - hvorfor det er vigtigt, at vi har sympati og empati med hinanden. For det synes jeg, vi er lidt dårlige til, sagde Emma Holten.