Til kamp mod alkoholproblemerne

Furesø - 23. februar 2017 kl. 06:18 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø Kommune deltager igen i år i oplysningskampagnen, som TrygFonden og Alkohol & Samfund står bag. Ud over at vise borgerne, at det giver respekt at gå i behandling, skal kampagnen oplyse borgere såvel som virksomheder om kommunernes gratis og skræddersyede behandlingstilbud til borgere med et overforbrug af alkohol. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En meningsmåling blandt danskerne fra december sidste år viser, at over halvdelen af danskerne har en eller flere kollegaer, familiemedlemmer, venner eller andre i omgangskredsen, de mener, drikker for meget. Der er med andre ord rigtigt mange danskere, der har alkoholproblemer tæt inde på livet, selv om der er adgang til gratis og effektiv behandling hos kommunen.

- Alt for mange går rundt med et alkoholproblem i årevis, inden de kommer i behandling. Det har en lang række negative følgevirkninger både for den, der drikker, og for omgivelserne - ikke mindst for familien, børnene og arbejdspladsen. Med Respektkampagnen hylder vi alle, der har modet til at gå i behandling, og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling, siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden, i en pressemeddelelse.

Der går i gennemsnit 11 år, inden en person med overforbrug af alkohol kommer i offentlig behandling. Det kan skyldes berøringsangst, tabu og myter om behandlingen. Lasse Binderup, områdeleder for Myndighed for børn, unge og voksne i Furesø Kommune, mener, at større viden om hvad alkoholbehandling går ud på, og hvad der sker i et forløb, kan få flere i gang lidt hurtigere:

- Borgerne skal vide, at alkoholbehandling har en veldokumenteret effekt, og at forløbet kan foregå på mange måder. Vi skræddersyr behandlingen til borgerens konkrete behov. Skal det foregå om dagen, skal det være i grupper, skal familien inddrages og så videre. Det er også vigtigt at slå fast, at alkoholbehandling kan være anonym, og et ja til behandling er ikke er ensbetydende med, at man bliver »en sag i kommunen«, forklarer Lasse Binderup.

For mange borgere er det tabuet, som er forbundet med et misbrug, der afholder dem fra at gå i behandling. Og det er rigtig ærgerligt, mener Lasse Binderup. For dét at ty til handling kan ifølge ham netop være med til at bryde tabuet og give respekt fra omverdenen.

- Vi oplever, at når der er vilje til at gøre noget ved problemet, så støtter omverdenen faktisk rigtig positivt op om det, fortæller Lasse Binderup.

Mange alkoholmisbrugere har umiddelbart velfungerende liv med job, familie og god økonomi. Og omgivelserne spiller en stor rolle i forbindelse med et behandlingsforløb.

- Chancen for et vellykket behandlingsforløb er større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser. Modsat hvad mange tror, så er alkoholbehandling ikke ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. De fleste behandlingsforløb i foregår i dagtimerne i form af samtaleterapi, og de allerfleste kan sagtens passe deres job samtidigt, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

I Furesø Kommune har ni procent - eller 2600 personer - et storforbrug af alkohol. 16 procent eller 4700 personer har tegn på alkoholafhængighed. 39 procent af disse ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. I 2014 modtog 168 furesøborgere offentlig alkoholbehandling.

Furesø Kommune giver anonym rådgivning om behandlingsformerne. På www.furesoe.dk/alkoholbeh kan man finde information om kommunens gratis tilbud, som kan omfatte både samtaler, familierådgivning, anonym rådgivning, ambulant behandling og døgnbehandling.