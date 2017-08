Se billedserie De yngste medlemmer af Hareskov-Værløse Tennisklub er også en del af DM-ugen som bolddrenge og boldpiger samt en tenniscamp, hvor flere af landets bedste spillere giver deres viden videre. Foto: Martin Guld

Tennis-DM er for hele klubben

Furesø - 02. august 2017 kl. 15:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VÆRLØSE: De yngste medlemmer fungerer som bolddrenge og piger. Den voksne generation er linjedommere eller hjælpere. Og så er der alle dem, som blot kommer forbi for at se landets bedste tennisspillere kæmpe om DM-guldet.

Fra den 5. til og med den 12. august er der DM i Tennis på Hareskov-Værløse Tennisklubs smukke anlæg på Ll. Værløsevej.

- Det er tredje år i træk, men også sidste gang i denne omgang. Næste år skal vi være vært for Veteran-DM, siger klubmanager Karina Jacobsgaard, som har klare mål med værtsskabet.

- For det første har vi et af landets flotteste tennisanlæg, og det vil vi gerne vise frem. Derudover kommer der en masse liv i klubben, når vi har et arrangement at samles om en gang om året, siger Karina Jacobsgaard.

I løbet af ugen er der arrangeret en del sociale arrangementer for klubbens medlemmer. Den ene dag serveres der mixdoubleburger, en anden dag er der champagnebrunch, og for de mindste byder DM-ugen også på en camp.

- At blive kastet ind som bolddreng eller pige i en finale, kan være overvældende, så vi fandt på at lave en camp, hvor de hele ugen får tennistræning og træning i at være bolddreng. Jeg har så fået nogle af landets bedste spillere til at komme og holde foredrag fpr børnene, fortæller Karina Jacobsgaard.

HVTs klubmanager er selv mangedobbelt dansk mester og satser på endnu et mesterskab. Det kunne ske i mixdouble, hvor hun spiller sammen med lokale Rasmus Heinemann. De to var i finalen for to år siden, men tabte knebent. Nu er det revanchetid.

Mesterskabet har tiltrukket stort set samtlige de bedste danske spillere. Hos herrerne er det navne som Martin Pedersen, Benjamin Hannested, Johannes Ingildsen, Nicolai Ferrigno og Christian Sigsgaard. Ho damerne er det Mai Grage, Julie Noe, Hannah Viller Møller og stjerneskuddet Clara Tauson, som blev dansk seniormester i en tidligere alder end selveste Caroline Wozniacki. Den lokale klub stiller op med ti spillere på herresiden og et par stykker i damerækken.

- Det er vores håb, at endnu flere end sidste år vil kigge forbi, siger Karina Jacobsgaard. mikkel