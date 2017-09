I 27 år har Susanne Lund-Larsen passet godt på Skolelandbruget, men den 4. oktober siger hun farvel i forbindelse med stedets 40 års jubilæumsfest. Nussevædderen Conrad er blot en af Susannes mange dyrevenner på stedet. Foto: Mikkel Kjølby

Susanne siger farvel med fest

Susanne Lund-Larsen har i 27 år passet godt på dyr og mennesker på Skolelandbruget. Nu gør hun klar til en ny tilværelse som pensionist.

Få steder har så stor affektionsværdi for Furesø-borgerne som Skolelandbruget i Stavnsholt. Her får kommunens yngste et ægte møde med landsbrugsdyr. En oplevelse som sætter sig i sjælen.

Hvor stærkt båndet mellem borgerne og skolelandbruget er, viste sig i forbindelse med kommunesammenlægningen. Her var skolelandbruget for alvor truet på livet, men en sand borgerstorm med ægte indignation rejste sig, og stedet blev reddet.

Susanne Lund-Larsen har siden 1990 været midt i orkanens øje. For skolelandbruget har konstant været truet af flytning, nedlæggelse eller blot nedskæringer, men hver gang har stedet klaret skærene.

- Vi har været på sparekataloget rigtig mange gange, og der har været fremskredne planer om at sælge grunden til bofællesskaber. For otte år siden var vi ligefrem blevet sagt op, men så kom der en kæmpe folkelig protest, og vi blev reddet på stregen. Lokalbefolkningen har altid støttet op om os. Det har været en kæmpe hjælp, fortæller Susanne Lund-Larsen, som giver sit bud på, hvorfor stedet er så elsket.

- Det er et rart sted at være. Lågen er altid åben, også når vi går hjem, og folk går ind og ser, hvordan dyrene har det. Der er dem, som altid kommer og siger godnat til dyrene. Folk føler et medejerskab og passer på stedet, forklarer Susanne Lund-Larsen.

Susannes kærlighed til gården, dyrene og alle de besøgende skinner igennem hvert et ord, hun ytrer. Men nu er det snart slut. Hun er klar til tilværelsen som pensionist, men har taget et barselsvikar på halv tid det næste års tid. Alligevel føler hun, at det er tid til at sige farvel. Det sker i forbindelse med Skolelandbrugets 40-års jubilæum den 4. oktober.

- Jeg går ikke stille af. Der skal være fest, og derfor skal vi spidsstege en gris. Det skal være en af vores egne grise, og den får æble i munden og medalje på - ligesom i Matador, siger Susanne Lund-Larsen, som i forbindelse med jubilæumsfesten får overrakt en fortjenstmedalje af borgmester Ole Bondo Christensen for 40 års jubilæum i kommunen.

Susanne startede nemlig som skolepædagog på Paltholmskolen i 1977, men da skolen blev nedlagt i 1990, blev hun tvangsflyttet til Skolelandbruget.

- Jeg havde en forestilling om, at jeg kun skulle være her et års tid, og så finde den perfekte børnehave. Men jeg blev rigtig glad for at arbejde her, selvom jeg ikke havde erfaring med at arbejde med dyr, fortæller Susanne Lund-Larsen, som godt kan mærke de mange års slid.

- Det er hårdt arbejde med mange løft. Jeg er trods alt blevet 66 år, siger den nu tidligere leder af skolelandbruget, som har nydt de mange oplevelser med gæsterne.

- Det har altid været dejligt at åbne gæsternes øjne for dyrenes verden. De fleste får et chok, når de opdager, hvor store vores grise i stalden er, lyder det med et smil på læberne.

Det mest forbløffende ved Susanne Lund-Larsen er, at hun aldrig har været ansat som leder af skolelandbruget. Det er blot en rolle, hun med årene har taget til sig. Nu glæder hun sig over, at Furesø Kommune har ansat en formel leder af stedet. Johnny Skjoldborg Krog har siden den 1. april været den formelle leder.

- Det er så dejligt, at kommunen opgraderer stedet på den måde, siger Susanne Lund-Larsen, som godt ved, at folk betragter hende som stedets ejer.

- Det har været mit sted. Det er ikke et job fra 9 til 16. Jeg har ejet det lidt, griner Susanne Lund-Larsen, som stadig kan blive rørt af naturens kraft.

- Jeg kan stadigvæk blive rørt, når fårene læmmer, eller soen farer. Jeg kan få gåsehud af det. Det er utroligt livsbekræftende.