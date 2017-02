Styrketræning i skolen - for hjernen

Et brætspil med blandt andet heste, tårne og bønder. Ja, det drejer sig om skak, og igen i år var Lille Værløse Skole med på Skolernes Skakdag. Flere end 400 skoleelever har i en pæn rum tid fået styrketrænet hjernen under ledelse af skolens lærer Andreas Fatum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Andreas Fatum er selv tidligere skakspiller og har deltaget i DM for nogle år siden, og han har fået pustet nyt liv i interessen efter at have oplevet skoleelevernes engagement i skakspillet.

- Jeg har været imponeret over elevernes engagement, og spillet har understøttet deres intelligens, opfindsomhed og evnen til at finde nye muligheder. På begynderniveauet er pigerne og drengene meget ens, men de lysende talenter er i overtal hos drengene, forklarer Andreas Fatum.

Myten fortæller, at det var en indisk vismand, der opfandt skakspillet i år 600 for at hjælpe sin konge. Kongen var nemlig ikke særlig god, og ingen kunne rigtigt lide ham. Men som i skakspillet lærte kongen, hvordan en god konge må samarbejde med bønder og officerer for at få succes.