Svanepunktet er blevet centrum for en voldgiftssag mellem entreprenøren Hoffmann AS og bygherren Furesø Boligselskab. Arkivfoto

Strid om store beløb blokerer regnskab

Furesø - 09. september 2017 kl. 09:19 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden to år siden, at beboerne i Farum Midtpunkt og det nyetablerede plejecenter Svanepunktet flyttede ind i deres lejligheder.

En del af Farum Midtpunkt skulle renoveres for det kræftfremkaldende stof PCB, mens en anden del af »Rustenborg« blev ombygget til plejecentret Svanepunktet. Altsammen med Furesø Boligselskab og KAB som bygherre.

Normal praksis er, at byggeregnskaberne skal afleveres seks måneder efter beboerne er flyttet ind, men i marts måned meddelte KAB tilsynsmyndigheden, Furesø Kommune, at regnskaberne først forventes afsluttet i 2018.

Det undrer byrådsmedlem Lars Carpens (V). Han vurderer, at ekstraregningen i værste fald kan blive på 100 millioner kroner, som på den ene eller anden måde skal betales af Farum Midtpunkts beboere.

- Det er uforståeligt, at kommunens tilsyn med Farum Midtpunkts kæmpe byggeprojekter er totalt fraværende. Kommunen stiller nye garantier for mere end 900 millioner kroner. Alligevel får vi som byrådsmedlemmer ingen informationer. Byggeregnskaberne er bare udskudt til 2018, lyder det fra Lars Carpens, som frygter en kommende huslejestigning i Farum Midtpunkt og Svanepunktet.

- For fire år siden blev beboerne i Farum Midtpunkt lovet, at det var Landsbyggefonden, som betalte. Det viser sig nu, at Landsbyggefonden blot tilskriver byggeudgifterne til boligselskabets gæld, som beboerne så på et eller andet tidspunkt kommer til at betale. Det er aldeles uacceptabelt, siger Lars Carpens.

Voldgiftssag

Udsættelsen af byggeregnskaberne dukkede op på dagsordenen i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i august måned. Det fik Frederiksborg Amts Avis til at spørge ind til sagen over for Furesø Kommune, som sendte spørgsmålene videre til bygherren KAB.

Byggechef i KAB, Michael Nielsen-Elgaard forklarer, at regnskaberne ikke kan afleveres på grund af en verserende voldgiftssag med entreprenøren Hoffmann A/S. Voldgiftsagen omhandler etableringen af plejecenteret.

Af hensyn til bygherren KABs stilling i sagen kan sagens omfang ikke oplyses, men ifølge Michael Nielsen-Elgaard handler det om betydelige beløb. Sagen er behandlet en gang, hvor den faldt ud til Furesø Boligselskabs fordel, men entreprenøren har valgt at føre den videre i voldgiftsretten.

- Uenigheden er stor, så det forudsætter en afgørelse af voldgiften. Furesø Boligselskab er af den klare overbevisning, at sagen samlet set vil falde ud til bygherrens fordel, lyder det fra Michael Nielsen-Elgaard.

Voldgiftsagen er årsagen til at regnskabet ikke kan aflægges. For så skulle hele risikoen indarbejdes i regnskaberne.

- Så for ikke at varsle ændret økonomi overfor beboerne og kommunens servicearealer på et ikke afklaret grundlag, har KAB bedt om udskydelse af regnskabsaflæggelsen til efter voldgiftrettens afgørelse, forklarer Michael Nielsen-Elgaard.

Byggechefen ser ikke den store risiko for huslejestigninger.

- Såfremt Furesø Boligselskab, meget mod forventning, skulle blive idømt økonomisk ansvar, udover hvad ovennævnte maksimale rammer kan bære, vil risikoen overgå til boligorganisationen. Økonomien i organisationen er til dels garanteret via bevillinger gennem Landsbyggefonden, således at beboerne i plejeboligerne vil have en husleje indenfor rammen af maksimumbeløbet og lejen i det bestående Farum Midtpunkt, efter vores klare vurdering vil forblive uberørt, lyder det fra Michael Nielsen-Elgaard.

