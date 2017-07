Trine Rønnov og Hans-Jørgen Andersen er klar med nye tilbud hos stresslæge.dk. Foto: Fotograf Camillahey.dk

Send til din ven. X Artiklen: Stresslæge udvider sin virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stresslæge udvider sin virksomhed

Furesø - 17. juli 2017 kl. 05:11 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I maj 2016 startede Trine Rønnov ny virksomhed i Farum, stresslæge.dk. Nu har hun udvidet firmaet ved at ansætte tre nye medarbejdere, en erhvervspsykolog, en kommunikationsekspert og en læge. Alle har prøvet at have stress.

Trine Rønnov solgte sin lægepraksis i Slangerup, efter selv at have været nede med stress og havde et ønske om at tilbyde endnu bedre stressbehandlingsforløb, end dem hun kendte til fra sit job som praktiserende læge.

Det er lykkedes over al forventning, og virksomheden er fortsat i vækst, og nu har Trine Rønnov udvidet virksomheden ved at ansætte en erhvervspsykolog, Hans-Jørgen Andersen, der er ekspert i stress og specielt kommer til at præge stresslæge.dk med en erhvervsrettet tilgang.

Til august tilbyder han et kort fire ugers forløb, Stress patronen, til alle, der gerne vil vide mere om stress og dets aspekter. Kurset er rettet mod private såvel som ledere i erhvervslivet, og kører over fire mandage klokken 17-19 med start den 28. august.

Derudover har Trine Rønnov ansat en kommunikations- og marketingsekspert, Tilde Gundel, der skal gøre virksomheden endnu mere synlig, samt en anden praktiserende læge til at reseache indenfor stressforskningen, således at stresslæge.dk altid er opdateret på den nyeste viden.

- Alle ansatte i stresslæge.dk har selv været nede med stress og ved hvor frygteligt, det er at være dér i stressland. Det giver virksomheden og dens ansatte en autencitet og troværdighed. De ved hvordan du har det, forklarer Trine Rønnov.

Visionen er at have et tilbud til alle facetter af stressskalaen.

- Dig, der er ny-stresset, dig, der er i tvivl om det er stress du mærker, dig, der har været stresset før, men som nu atter mærker stressen puste dig i nakken samt mindfulness kurser. Og så selvfølgelig ikke mindst tilbud til erhvervslivet i form af foredrag, workshops, hjælp til stress politik og sygemeldingshåndtering, siger Trine Rønnov.

Hun peger på, at stress er et kæmpe problem i samfundet.

- Hver dag er der 35.000 mennesker, der er sygemeldt på grund af stress, og 12 procent af den danske befolkning føler stressen dagligt. Det koster menneskeligt og økonomis, påpeger Trine Rønnov.

Stresslæge.dk kan faktisk slet ikke følge med efterspørgslen, og derfor udbyder hun fra august en 1-årig Stress Terapeut Uddannelse sammen med psykolog Hans-Jørgen Andersen for at få hjælp til at løfte den store opgave stressbehandling er, vel at mærke på en holistisk og gennemgribende måde.

- De studerende skal enten have en sundhedsfaglig uddannelse, en psykoterapeut/coach uddannelse eller en erfaring som leder samt selv have været nede med stress på et tidspunkt. Det giver nemlig en helt anden forståelse af stress, selv at have gået vejen, siger Trine Rønnov.

Stresslæge.dk er nu et holding selskab ,og Trine Rønnov har god hjælp fra sit eget Advisory Board, hun har fået tilbudt gennem Kvinder i Bestyrelser. Det består af tre erhvervskvinder, der guider Stresslæge.dk. i den rigtige retning.

Læs mere på Stresslæge.dk - den nye hjemmeside er klar pr. 7.august 2017.