Stor narkoaktion gav resultat

- Det er naturligvis ikke ulovligt at have hverken mange kontanter, walkie-talkies eller et hav af mobiltelefoner liggende i hjemmet, men der blinker nogle lamper hos os, når vi finder så store mængder i forbindelse med en operation som denne. Når vi så samtidig finder både hash og et skarpladt skydevåben, er vi ikke et sekund i tvivl om, at vores aktion var berettiget, siger Finn Andersen.