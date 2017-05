Sprogfitness med ord og rim

Se billedserie Det gælder om at tænke sig godt om, når man skal finde det modsatte ord til det, der er vist på tegningen. Foto: Kim Rasmussen

Furesø - 13. maj 2017 kl. 21:01 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn lærer bedst gennem leg, hvor alle kan være med, og derfor var der torsdag arrangeret en landsdækkende sprogfitness-dag, hvor børnene gennem leg og ordballade kunne forbedre deres sprog.

Vejret var dog hverken til almindelig fitness eller sprogfitness torsdag, så de planlagte lege blev hurtigt flyttet fra Kumbelhaven til teatersalen og gymnastiksalen i Farum Kulturhus.

Hvad rimer på ørn?

Sprogfitness-dagen var for børn i fem-syv-års alderen, og i Furesø Kommune havde Furesø Bibliotek inviteret alle de kommende skolebørn fra Furesøs FFO'er/fritidshjem til at deltage. 70 børn var mødt op med deres pædagoger, og i begge sale lød der masser af grin, men der var også koncentrerede miner blandt børnene.

- Hvad rimer på »ørn«, sagde en dreng og kiggede på sin makker, der stod med et billede af en ørn i hånden.

- Hmm, det ved jeg ikke, sagde makkeren og kiggede koncentreret rundt for at se, om han kunne få øje på noget i lokalet, der rimede.

En bibliotekar, der i dagens anledning var iført en farvestrålende paryk, prøvede at hjælpe:

- Hvad er I? Er I voksne?

- Nej, vi er børn, svarede drengen med billedet af ørnen.

Pludselig gik der et lys op for den første dreng, og han udbrød med høj og entusiastisk stemme:

- BØRN! Børn rimer på ørn.

Parret havde dermed klaret prøven og kunne løbe tilbage bagerst i køen.

Blå eller lilla vindruer

Andre steder i salen skulle børnene gå slalom mellem bøger og for enden af bogrækken finde modsatte ord. Der var også en række billeder af ting og mad, som havde tabt alle farverne, og børnene skulle derfor sætte billedet af den farveløse ting sammen med et andet kort med den rigtige farve.

- Vi har vindruer.... Hvad farve er vinduer egentlig?, spurgte en pige og kiggede på en anden pige.

- Er de ikke lilla?, svarede den anden og samlede et lilla kort op fra gulvet?

- Eller er de ikke blå? Det tror jeg, sagde den første pige.

De to piger stod lidt og kiggede på kortene med blå og lilla, men bestemte sig til sidst for at tage det blå.

Den fjerde leg gik ud på at lave fagter og sige som et dyr, som de andre børn skulel gætte og efterabe.

Fokus på problem

Sprogfitness-dagen har fokus på et nationalt problem

Både nyere og ældre forskning har understreget, at sprogfærdigheder og ordforråd har stor indvirkning på, hvordan man lærer og udvikler sig senere i livet. På landsplan er der klare målinger, der viser at tidlige sprogforsinkelser kan være svære at indhente og ofte giver ulige vilkår for børn ved skolestart.

Derfor har det også været oplagt, at Furesø Bibliotek gik med i projektet, fortæller børnebibliotekar Helene Uhre Pedersen:

- Vi er jo tossede med sprog og ord her på biblioteket. Alle børn har en bedre chance for at udvikle sprog, når de laver lege, som de synes er sjove. Jo mere, de lærer de første år, jo bedre bliver de senere hen til ord og sprog. Ved at lege med ordene og bruge rim og remser, farver og tegninger har alle en chance for at være med, fortæller Helene Uhre Pedersen.

Biblioteket havde allerede inden sprogfitness-dagen prøvet nogle af legene af på 0. klasser, som biblioteket samarbejder med, og det var en god oplevelse. Helene Uhre Pedersen fortæller, at legene sagtens kan udvikles og ændres med tiden, og hun håber, at biblioteket til næste år kan lave en aftale med pædagog-uddannelsen UCC, så de kan få nogle pædagoger til at være med på dagen, så biblioteket kan holde arrangementet for endnu flere børn.

- På det tidspunkt har flere forhåbentlig hørt om det, så vi kan få endnu flere børn med. Og så håber vi på bedre vejr, så vi kan være ude, smiler hun.