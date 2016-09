Specielle fliser kan give millionbesparelser

Derudover kan træningen give millionbesparelser i kommunen, fordi de ældre kan klare flere ting selv, og for eksempel ikke skal overflyttes til et plejehjem.

Fliserne er udviklet på DTUs Center for Playware og er blevet testet, gennemprøvet og evalueret i fem kommuner. De overraskende positive resultater af velfærdsteknologien er dokumenteret i en ny Ph.d. afhandling. Forskningen peger også på, at de ældre får bedre mobilitet og styrket hukommelsen, når de træner med Moto fliserne.

- Jeg er enormt glad for, at vi er kommet til det her punkt. Vi har brugt ti år på at udvikle forskellige prototyper af de her fliser, der skaber sådan nogle gode resultater, siger professor på DTUs center for Playware Henrik Hautop Lund.