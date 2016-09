Formanden for Børne- og Skoleudvalget Henrik Poulsen (S): Det betyder alverden, at vi nu beder den unge om selv at sætte sig for bordenden og fortælle os, hvad vi kan gøre for at hjælpe.

Send til din ven. X Artiklen: Sparer millioner på ungeindsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sparer millioner på ungeindsats

Furesø - 12. september 2016 kl. 06:40 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har sparet millioner, og flere udsatte unge har fået nyt mod på tilværelsen, efter at Furesø Kommunes nye ungeindsats følger dem igennem såvel den kommunale sagsbehandling som små og store hverdagsproblemer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Medarbejdere fra fire kommunale fagområder arbejder nu tæt sammen om at hjælpe unge, der har svært ved at klare dagligdagens udfordringer. Det kan være alt fra personlige problemer, psykiske problemer, misbrug, vanskeligheder ved at klare uddannelseskrav eller arbejdsløshed, der giver udfordringer i ungelivet. Den nye interne organisering og krav om at gøre tingene på nye måder giver kommunale besparelser, men vigtigere er, at den allerede nu ser ud til at være til gavn for de unge.

- Det kan lyde banalt, men i praksis er det langt fra enkelt at samarbejde på tværs. Vi har ofte vores blik på egen lovgivning, budgetter og faglighed. Med Ungeindsatsen har vi fået en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, der sætter de unge til i stand til selv at kunne være med til at løse problemerne. Det betyder, at vi ofte kan iværksætte en hurtigere, mere fleksibel og effektiv indsats, som de unge profiterer af. Det drejer sig om at sætte de unge i centrum fremfor systemet, siger afdelingsleder Lone Beth Hansen fra Furesø Kommunes Center for Børn og Voksne, der står i spidsen for Ungeindsatsen.

Børne- og Skoleudvalgets formand, Henrik Poulsen (S) ser det som en opsigtsvækkende tilbagemelding, at flere af unge nu selv kommer med forslag til, hvordan de kommer videre mod voksenlivet uden for mange knubs.

- Det er tankevækkende, at vi nu ser de unge få langt bedre greb om deres egne problemer, blot ved at vi organiserer os mere hensigtsmæssigt i kommunen. Det betyder alverden, at vi nu beder den unge om selv at sætte sig for bordenden og fortælle os, hvad vi kan gøre for at hjælpe, siger han og tilføjer:

- Medarbejderne har gjort op med vanetænkningen og sat sig i borgerens sted. Det kræver noget ekstra af både borgere og medarbejdere, men effekten er ikke til at tage fejl af.