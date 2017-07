Se billedserie Spanske trænere er trækplastret på Elite Jove-camp i Søndersøhallen, Her bliver der trænet små detaljer. Nordea-Fonden støtter med 59.000 kroner. Filialdirektør Gitte Svenningsen var forbi med checken.

Spanske finesser i Søndersøhallen

Furesø - 28. juli 2017 kl. 15:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VÆRLØSE: Værløse Basketballklub betragtes med rette som en af landets største talentfabrikker. Det skyldes ikke mindst en stribe engagerede trænere med en solid baggrund indenfor sporten. Sussie Heede er blot en af mange. Hun er tidligere landsholdsspiller, ligatræner og i dag U16-landstræner. Men der er altid mere at lære.

- Jeg elsker spansk basketball. De spiller med en passion og intensitet, man ikke ser mange steder. Deres trænere er noget for sig selv. De træner ekstremt detaljeret med fokus på de mindste detaljer. Min egen søn var på Elite Jove-Camp i Barcelona og elskede det. Det ville jeg gerne have til Danmark, også som uddannelsesprojekt for danske trænere, forklarer Sussie Heede.

Fem spanske trænere er med på campen, for ledelsen for Elite Jove-Camp nægter at gå på kompromis med kvaliteten i træningen.

10 danske trænere og ledere supplerer de udenlandske trænere på den ugelange camp, som er vokset fra 20 drenge sidste år til 36 i denne sæson. Deltagerne er fra 15 til 12 år, og der trænes fire gange om dagen.

- Der vigtigste er at drengene får øjnene op for en masse detaljer og lærer en hel masse mens de har det rigtig sjovt, siger Sussie Heede og fortsætter:

- Det er en nonprofitorganisation, og alle trænerne deltager uden løn. Vi har fået støtte fra Nordea-fonden til alt det ekstra, der gør campen til en god oplevelse. Vi overnatter på skolen, men støtten betyder for eksempel at træneren har fået en rigtig seng at sove i, og der er en daglig tur i svømmehallen, forklarer Sussie Heede, som har et mål med lejren.

- Hvis jeg kan give et lille indspark til dansk basket, er jeg glad, siger Sussie Heede.

