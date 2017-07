De første købere i Filmhusene har været lokale, fortæller Bonava. Foto: Bonava

Spaden i jorden til Filmhusene

Furesø - 09. juli 2017 kl. 06:51 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcis et år efter at købet af byggeretten til 130 boliger i Sydlejren på Flyvestation Værløse, er Bonava nu klar til at sætte spaden i jorden og starte byggeriet af den første etape med rækkehuse.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er projektet Filmhusene, der snart tager fysisk form på den tidligere flyvestation. Projektet er opkaldt efter de nærliggende filmstudier og udmærker sig ved at være svanemærkede, skriver Bonava i en pressemeddelelse.

For arkitekten har det været en positiv oplevelse at blive mødt med kravet om at tegne miljørigtige boliger.

- Vi er en tegnestue, som altid har tænkt bæredygtigt i udviklingen af arkitektur, særligt i forhold til social bæredygtighed. Det har derfor også passet godt med Bonavas krav om, at rækkehusene skal være svanemærkede, siger arkitekt MAA Søren Askehave fra Juul Frost Arkitekter.

Udover svanemærkningen har der i udviklingen af projektet været fokus på at sikre at de kommende beboere får et særligt tilhørsforhold til nabolaget.

- Gårdrummene er nøje planlagt, så man som beboer føler sig knyttet til sit nabolag - med fælles mål og sammenhold, hvor man har lyst til at hjælpe hinanden, forklarer Søren Askehave og tilføjer:

- Ved Filmhusene har det været vigtigt at sikre beboerne et tilhørsforhold til nabolaget - for det sikrer livskvalitet.

De første købere i Filmhusene har været lokale. Det er tydeligt, at der er en stor kærlighed til området. Det er både børnefamilier og voksne par, hvor børnene er flyttet hjemmefra, der er blevet tiltrukket af naturen, fællesskabet og den særlige atmosfære på flyvestationen, fortæller salgs- og marketingdirektør Kristina Olsen fra Bonava.

Rækkehusene i Sydlejren er på 100 - 152 kvadratmeter med to - fire soveværelser og bygges i henholdsvis to og tre etager. I følge. Bonavas hjemmeside sælges boligerne til priser fra 2.995.000 kroner. De første beboere forventes at flytte ind i efteråret 2018.

Bonava er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for boligudvikling. Bonava udspringer fra NCC og har skabt hjem og nabolag siden 1930'erne.

I dag har Bonava 1600 medarbejdere og er aktive i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Skt. Petersborg, Estland og Letland med en omsætning på 13,5 milliarder svenske kroner i 2016. Bonava's aktier er noteret på Nasdaq børsen i Stockholm.