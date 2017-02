Solid blues i topklasse

Hans Knudsen kommer til Farum i selskab med to klassemusikere - den ene guitaristen Ronni Boysen - og tilsammen udgør de Hans Knudsen Blues Trio. Det sker den 18. februar.

Furesø - 15. februar 2017 kl. 17:49 Af Jimmy Rømer

Hans Knudsen Blues Trio kommer til Farum Kulturhus i selskab med guitaristen Ronni Boysen lørdag den 18. februar klokken 11.30. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Når sangeren og pianisten Hans Knudsen har kastet sig så helhjertet over blues og boogie - blandt andet inspireret af New Orleans - er det ikke en tilfældighed. I en lang årrække var han akkompagnatør for en af de mest flittige og alsidige New Orleans kunstnere, nemlig sangerinden Lillian Boutté.

De færdigheder han fik her kan man selv opleve i Farum Kulturhus.

Hans Knudsen er besjælet af alle de gode musikelementer og -traditioner, man almindeligvis forbinder med sydstatsbyen, og et slægtskab med for eksempel Fats Domino er slet ikke til at skjule.

Ved koncerten i Farum Kulturhus denne optræder han med blues-trio, hvori indgår en af vore førende bluesguitarister Ronni Boysen, som har været hans duo-makker gennem flere år.

Både Ronni Boysen og Hans Knudsen har modtaget prisen som »Årets Danske Bluesnavn« for et par år siden, og de vil - assisteret af en tredje musiker på rytme - byde på blues i alle former, inderligt og swingende.