Søndersøskolen har stor succes med at kombinere det klassiske skolebibliotek med digital udvikling.

Send til din ven. X Artiklen: Søndersøskolen vinder pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søndersøskolen vinder pris

Furesø - 09. maj 2017 kl. 05:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndersøskolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) i Furesø Kommune er kåret til årets pædagogiske læringscenter i Danmark.

Pædagogisk Læringscenter er det, der i gamle dage hed skolebiblioteket, men med skolereformen og den digitale udvikling favner det meget bredere end bøger. Årets tema for konkurrencen var »PLC og kunst i skolen«.

Det er Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, der står for kåringen, og skoleleder for Søndersøskolen, Kirsten Boel, er meget stolt over prisen, hvor skolens læringscenter blandt andet roses for sin understøttelse af elevernes dannelse bredt set.

- Det vi gør rigtig godt, på vores skole, er, at vores læringscenter er et inspirerende sted at være, uanset om du er barn, ung eller personale med pædagogisk sigte, fortæller Kirsten Boel i en pressemeddelelse.

Der var også stor jubel hos blandt andet PLC konsulent i Furesø Kommune, Margrethe Kongsbak.

- Som PLC konsulent i Furesø indstillede jeg Søndersøskolens PLC til nominering, da det på overbevisende måde er lykkedes at kombinere de klassiske bibliotekstilbud med de krav, skolereformen stiller til digital udvikling, og dermed skaber et inspirerende og optimalt læringmiljø for elever såvel som lærere og pædagoger, fortæller Margrethe Kongsbak.

Formand for Furesø Kommunes Børne- og Skoleudvalg, Henrik Poulsen (S), var en af de første til at lykønske Søndersøskolen med den flotte pris.

- Vores skoler her i Furesø klarer sig på mange områder flot, når man sammenligner med andre kommuner. Derfor er det glædeligt, at vores pædagogiske læringscentre også er med til at sætte Furesø på det læringsmæssige Danmarkskort, udtaler Henrik Poulsen.

Prisen kommer hele Søndersøskolen til gode, da den omfatter et årsabonnement på den digitale e-bogs frilæsningsportal »BiB-Zone«. Derudover består prisen af et klassesæt af fantasyromanen Skyriel af Lene Dybdal, som desuden vil komme på besøg på skolen og tilbyde en oplevelse for skolens elever.

Førstepladsen blev blandt andet begrundet med medarbejdernes enorme engagement, samarbejdet med lokale kunstnere om udsmykning, det meget velgennemtænkte og gennemførte samarbejde med skolens elever og medarbejdere om PLC's indhold og tilbud, hele indretningen, som med sin fleksibilitet inviterede til mange forskellige anvendelsesformer og åbningen af PLC ind i skolens øvrige verden og udbredelsen af PLC til rummene udenfor PLC og ud i den øvrige skole.