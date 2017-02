Planerne om 20 små familieboliger i Nordvænget vækker ikke begejstring alle steder. Foto: KABs

Små familieboliger skudt til hjørne

Furesø - 25. februar 2017 kl. 06:42 Af Jimmy Rømer

Planerne om opførelse af 20 små familieboliger til blandt andre flygtninge er skudt til hjørne. På det seneste møde i Økonomiudvalget var der enighed om, at sagen skulle udskydes. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En række placeringer af boligerne er blevet foreslået af to boligorganisationer: DAB for Værløse almennyttige Boligselskab (VAB) har tilkendegivet, at de ønsker at opføre en ny bebyggelse ved fortætning på et tilstødende areal ved afdeling Hesselbo i Værløse på Sækkedamsvej 2.

KAB for Furesø Boligselskab (FB) har peget på otte byggemuligheder, hvoraf Jonstrupgrunden behandles på et kommende møde. Sydlejren (Skovhusene) er behandlet af byrådet den 29. juni 2016. Sagen her vedrører derfor seks byggemuligheder: Bybækgrunden, Posthusgrunden, Nordvænget, Rådhusgrunden, TDC-huset og Compaq-grunden.

Placeringen på Nordvænget fik modstand fra Farums tidligere borgmester Lars Carpens (S) og den tidligere bestyrelsesformand for Nordvænget Bent Jensen, der i Frederiksborg Amts Avis udtrykte skepsis overfor planerne.

Kundechef i Furesø Boligselskab Kurt Rytter reagerede også på omtalen i avisen. Han kunne afvise, at der er aktuelle planer om opførelse af 20 små familieboliger i Nordvænget.

Kundechefen har ligeledes i en brev til beboerne under overskriften »Dementi om nybyggeri i Nordvænget I« fastslået, at den kommunale behandling af sagen ikke er sket i dialog og samarbejde med Furesø Boligselskab.

- Vi kan derfor dementere indholdet af Frederiksborg Amts Avis' artikel om, at der er nybyggeri på vej i 2017 i Nordvænget I, skriver Kurt Rytter i brevet til beboerne.

Furesø Kommune bad sidst i 2016 om, at boligorganisationerne tilkendegav, om der var interesse for at opføre boligprojekter og en eventuel placering. Et af forslagene var som nævnt Nordvænget.

Ifølge Kurt Rytters brev til beboerne har oplægget imidlertid først været drøftet i organisationsbestyrelsen den 22. februar 2017, så der er ingen aktuelle planer for byggeri på Nordvænget.

- For det første vil det kræve en henvendelse fra kommunens side, hvilket ikke er sket, og for det andet vil Nordvænget I's beboere være de første til at blive inddraget i en sag af denne karakter, hvis kommunen skulle henvende sig, fastslår Kurt Rytter.

Det har trods flere henvendelser ikke været muligt at få en kommentar fra Furesø Kommunes ledelse til sagen.

Men den tidligere bestyrelsesformand for Nordvænget, Lars René Munkholm, vil gerne give sit besyv med. Han fortæller, at han opdagede planerne på en dagsordnen fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Lars René Munkholm er nuværende bestyrelsesmedlem i Venstre i Furesø, og han informerede derfor Lars Carpens, der efterfølgende stemte imod planerne i udvalget.

- Placeringen i Nordvænget er fuldstændig vanvittig. Ikke fordi planerne vil betyde, at der bygges 30 meter fra min altan, men fordi vi burde være orienteret og inddraget. Som jeg opfatter det, har kommunen forsøgt at luske byggeplanerne igennem ad bagdøren som en orienteringssag for at få sat hurtigt gang i udarbejdelsen af en ny lokalplan. Der er tale om en betændt sag, som har haft stor betydning for stemningen i Nordvænget, forklarer Lars René Munkholm.

Den 13. marts er der generalforsamling i Nordvænget, og her vil han stille op til posten som bestyrelsesformand.

- Det er glimrende, at Økonomiudvalget i kommunen har valgt at udskyde sagen, men vi burde have været informeret om planerne langt tidligere. At KAB's organisationsbestyrelse først reagerer overfor beboerne den 22. februar er alt for sent, når planerne har været sendt til kommunen først i januar, siger Lars René Munkholm.