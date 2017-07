Miljøkonsulenterne Ditte Pedersen og Jesper Skibby fra HC Container kæmper for et bedre miljø. Foto: Allan Nørregaard

Skraldespandens lugt fjernes naturligt

Furesø - 01. juli 2017 kl. 05:49 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste har nok bemærket, når lugtgenerne fra blandt andet skraldespande og affaldsskakter bliver for dominerende, men hidtil har den nemme løsning været at holde sig for næsen og liste væk.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hos HC Container har man i mange år lagt ører til beklagelser om lugtgener, og man har haft utallige kunder, der har efterspurgt brugbare løsninger.

Miljøkonsulent Ditte Pedersen fra HC Container fortæller, at problemer med for eksempel madaffald plager mange, og man har nu valgt at markedsføre en række produkter, der kan fjerne en række af generne.

- Det var faktisk erfaringer fra vores egen arbejdsplads, der gav startskuddet, og da vi først fandt ud af, at det virkede, syntes vi også, at andre skulle have glæde af det, forklarer Ditte Pedersen.

Sammen med kollegaen Jesper Skibby - den tidligere cykelhelt - begyndte hun at sondere terrænset.

- Først var jeg noget skeptisk, men da Ditte fik forklaret mig om produkterne, kunne jeg godt se ideen, og der har været stor interesse for produkterne. At der er tale om naturlige enzymer, løfter det op på et helt andet niveau. Udviklingen i samfundet har jo gjort, at astma, allergi og eksem er en plage for mange, men her har vi unikke produkter, der er helt naturlige, forklarer Jesper Skibby.

Fra en start i HC Containers egen »baghave« har produkterne nu spredt sig takket være indehaverens Kim Königs gå på mod med stor hast.

Det gælder for eksempel HC Freshbag, der produceres i Frankrig og består af biologiske organismer med specielle egenskaber, som fjerner organiske lugte - baseret på naturlige enzymer.

Når de biologiske organismer har elimineret de dårlige organiske lugte, går organismerne i dvale, indtil der tilføres nye organiske lugte. HC Freshbag skader ikke miljøet, og poserne er forseglede og må ikke åbnes.

Et andet tiltag, HC Flueolie er en pharmaceutisk olie, der heller ikke skader miljøet men virker rent fysisk på alle insekter. Afhængigt af insektets art og størrelse dør de hurtigt, efter de er kommet i kontakt med produktet. Således er HC Flueolie uden brug af giftstoffer, og insekterne kan ikke udvikle resistens over for produktet.

HC Fresh eliminerer lugt på eller i for eksempel tæpper, stof, sportstøj og sko. Produktet indeholder dyrkede bakteriegrupper og bio-enzymer, som omdanner den dårlige lugt til kuldioxid og vand.

Endelig er der HC Clean, der er et overfladerengøringsmiddel til stærkt urinforurenende og fedtede overflader. Det indeholder bestemte typer genetisk materiale, som nedbryder de organiske stoffer, som afgiver generende lugt eller tilstopninger i rør eller på overflader i badeværelser og toiletter.

- Produkterne er så at sige stukket helt af. Interessen har været stor, og vi har blandt andet fået kunder som Royal Arena, Den Blå Planet, Jeudan og Hertz Biludlejning. Endvidere har flere lokale virksomheder også fået øjnene op. Nu først folk oplevet fordelene, så sælger produkterne nærmest sig selv, siger Ditte Pedersen.

HC Container er en stolt familievirksomhed med rødder helt tilbage i 1952, hvor Carl Christensen åbnede en lokal vognmandsforretning i Hareskovby. I dag fremstår virksomheden med en solid grøn profil med fokus på miljøbevidsthed.

Man kan læse mere på www.hccontainer.dk.