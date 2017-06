Se billedserie Bente Knap brænder for sin forretning, som hun ikke mener, at hun kunne have bygget op, hvis hun havde forsøgt for 20 år siden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skiftede topstilling ud med egen tøjbutik

Furesø - 22. juni 2017 kl. 00:07 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang rummede lokalet en dobbelt carport, men i dag er det en succesfuld tøjbutik med designertøj til kvinder. Mellem sorte klassiske bukser, farvestrålende bluser og prikkede jakker har Bente Knap travlt med at få nye varer og bestillinger sorteret og lagt væk, inden butikken åbner.

54-årige Bente Knap taler med en stemme, der sprudler af humør og energi. Hun griner ind imellem højt, når hun fortæller om sin lange karriere som chef hos Danmarks Radio, TV2 og Ritzau og det skifte, hun lavede i 2012, da hun sagde op for at satse 100 procent på den tøjbutik, hun havde åbnet derhjemme.

- Folk synes, det er morsomt. Jeg tror ikke, at de forstår det. Min omgangskreds syntes, at jeg var fuldstændig vanvittig, Og det kan jeg godt se. Jeg havde et godt job, fed hyre, god pension, firmabil... og så springer man ud på dybt vand, fortæller Bente Knap.

Hendes forretning, KNAP design, består af en fysisk butik på Farum Hovedgade og en webshop. Desuden er hun med i Miinto, der er en fælles online shop med flere forskellige forhandlere, og hun laver en række events om året med flere hundrede kvinder.

Journalist ved et tilfælde

Hun blev uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 1990 - men det var lidt en tilfældighed, siger hun.

- Jeg havde mødt en kæreste, der læste journalistik. Jeg arbejdede på Byens Fri Blad i Aarhus, der var et græsrodsmedie. Jeg var 24 år og tænkte »Nå ja, det kunne man også«. Så blev jeg hooked på det, og ligeså snart jeg var uddannet, blev jeg rigtig hooked på det. Jeg har simpelthen haft så mange fede jobs. Jeg blev med det samme ansat i Danmarks Radio, og året efter jeg blev færdig, fik jeg mit første chefjob, og så kørte det ellers bare, siger hun.

Hun havde altid syntes, at det var sjovt at lave tøj, men det var kun på hobbyplan. Som 40-årig tog hun en tilskæreruddannelse på Designskolen. Ideen om at starte selv kom langsomt snigende, og det tog hende omkring 10 år at tage beslutningen om at satse.

- Jeg havde besluttet mig for at lave en kollektion selv sammen med min lærer Kristina fra Designskolen. Vi fik lavet nogle forskellige kjoler, og jeg havde som mål, at jeg ville i luften med min første kollektion, inden jeg blev 50, så derfor sagde jeg op som salgs- og udviklingschef på Ritzau på min 49 års fødselsdag. Det kunne jeg bare slet ikke nå. Jeg endte simpelthen med at lave shortcuts, for det har jeg lært som udviklingschef, at man ikke nødvendigvis skal kunne det hele selv. Så jeg købte en anden designers virksomhed, Bjørdi Fanth, som gik på pension i 2014, og hun havde en masse af de ting, som jeg manglede.

Hun supplerede med egne designs, og i dag lever hun af forretningen. Hun syer dog ikke længere selv men udvikler og køber stoffer. Hun har en systue, en konstruktør og en skrædder tilknyttet, og hendes kunder er kvinder over 35 år, som er »rimelig ved muffen«, som hun siger.

Børn og syg mand ændrede alt

At arbejdslivet tog en drejning for hende i en moden alder, skyldtes en række begivenheder i hendes liv. Hun mødte sin mand Søren som 40-årig, og i 2008 adopterede de to små brødre fra Etiopien.

- Min far døde, og min mand har overlevet to levertransplantationer, og det er helt specielt, at han er i live. Jeg havde hentet to børn i Etiopien, og dem havde jeg eddermanme et ansvar overfor. Jeg havde en fornemmelse af, at jeg gerne ville gøre tingene på en anden måde, siger hun.

Hun tog orlov fra Danmarks Radio i hele 2008 efter adoptionen, og der forsøgte hun at starte sit eget firma som konsulent for at have mere tid til at være hjemme. I 2009 blev hun så tilbudt et job som udviklingschef hos Ritzau, som hun sagde ja til. Hun havde dog svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og hun trivedes ikke. Da Ritzau skulle spare stillinger, meldte hun sig frivilligt og fik en fratrædelsesordning.

Bruger erfaring

Kort tid efter kunne hun leve af Knap Design.

- Jeg ville ikke have gjort det, hvis jeg havde været 30. Min far sagde, da jeg var ung, at jeg aldrig ville kunne forsørge mig selv ved at lave tøj. Min drøm var smadret, da han sagde det. Men i dag kan jeg godt se, at han havde ret. Jeg har aldrig lavet noget, som er så svært. Men det er simpelthen så sjovt. Det er business og netværk. Jeg kan bruge alle mine kræfter, som jeg har brugt i mine stillinger, i mit eget liv og i mit eget lokalsamfund. Jeg tror aldrig, at det er for sent, siger hun.