Lokalplan 122 for Laanshøj er på finale. Nu granskes høringssvarene, og derefter vedtages den endelige lokalplan. Foto: Danmarks Naturfredningsforening i Furesø Foto: ALF BLUME

Skarpt høringssvar til udbygningsplaner

Furesø - 16. februar 2017 kl. 05:55 Af JImmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Principielt bør der ikke bygges mere, end det der allerede er opført i Laanshøj-området - og i hvert fald ikke mere end der er forudsat i forslaget til Lokalplan 72.

Det fremgår af et høringssvar til Lokalplan 122 fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Furesø Kommune. Høringsperioden for forslag til Lokalplan 122 er udløbet, og kommunens forvaltning er i fuld sving med at gennemgå de forskellige høringssvar. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og DN i Furesø er ganske skarp i sit høringssvar, der understreger, at der skal tages hensyn til naturen, landskabet, Præstesøfredningen, trafikforhold samt ind- og udsigtsforhold til Laanshøj.

De indskrænkninger, Lokalplan 122 og Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 foreslår i forhold til den økologiske forbindelse i Laanshøj, er DN i Furesø stærkt kritisk overfor. Det vil blandt andet betyde en forringelse af spredningskorridoren for markfirben, hvis der bygges ekstra boliger.

Den økologiske forbindelse har Furesø Kommune udpeget i overensstemmelse med Miljøministeriets retningslinjer.

DN i Furesøs konklusion er, at boligbyggeri udover Lokalplan 72, som det foreslås i Lokalplan 122, vil degradere den økologiske forbindelse over området. Løsningen kan ifølge DN i Furesø være, at områder friholdes for byggeri, eller noget af byggeriet rykkes tættere sammen - eller der bygges færre boliger.

Korridoren skal respekteres, og det mener DN i Furesø ikke er tilfældet i Lokalplan 122 og i Tillæg til Kommuneplan 2013.

Samtidig er en forringelse af den økologiske forringelse i strid med Habitatsdirektivet, mener DN i Furesø, der sætter spørgsmålstegn ved, om kompenserende foranstaltninger kan opveje eller retfærdiggøre en indsnævret økologisk forbindelse.

- De kompenserende foranstaltninger er jo tiltag, som alligevel ville blive gennemført på sigt i den almindelige naturpleje, skriver formanden for DN i Furesø, Alf Blume, i høringssvaret.

Han mener i øvrigt, at der bør udarbejdes en samlet plejeplan med hovedvægt på naturværdierne, blandt andet for at forhindre at »det grønne« ikke antager karakter af park, men plejes med henblik på at bevare og forbedre så meget biodiversitet som muligt.

- En samlet plejeplan for Laanshøj Øst bør også indeholde en bestemmelse om forbud mod brug af pesticider - også gældende for private, bemærker Alf Blume.

DN i Furesø har dog også positive ting at sige om forslaget til Lokalplan 122. Det gælder blandt andet nedrivningen af to ruiner på Sandet, men glæden blandes med bekymring over, hvordan byggetomten efterlades.

DN i Furesø synes også, at et fælleshus er en god idé, og foreningen er også meget glad for, at der bevares træer og buske i skovbrynet på nordsiden.

Endelig er DN i Furesø glad for den omfattende Miljøvurdering, hvor anbefalingerne er meget positive omkring naturforbedringer. Men hverken Miljøvurderingen eller Udbygningsaftalen har retlig binding, så de gode intentioner skal indskrives i Lokalplan 122 eller på kortbiiag, fremgår det af høringssvaret.

I høringssvaret foreslår DN i Furesø ligeledes, at Laanshøj Allé udføres som en blind vej, så gennemkørende trafik på Sandet til og fra Laanshøj helt undgås. Den trafikøgning på Sandet, som Lokalplan 122 kunne medføre, kan været i modstrid med Habitatsdirektivet, mener foreningen.

- Sandet bør forbeholdes primært den lette rekreative trafik, gående og cyklende og den uundgåelige, dog begrænsede, biltrafik til de rekreative muligheder på Flyvestationen, fastslår DN i Furesø.

Al trafik til og fra Laanshøj skal føres af Lejrvej, skriver foreningen.

Forslaget til Lokalplan 122 skal drøftes på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. marts.