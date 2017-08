Skar hul på rideskoles 250 høballer

Lise Schack-Lindhardt blev noget chokeret, da hun søndag gik på marken for at hente hø til sine heste på sin rideskole, Farum Islænderliv på Lillevangsvej.

Hun opdagede, at der - formentlig med en stor hobbykniv - var skåret hul på alle 250 høballer på den nærliggende mark, og hun har meldt det til politiet og betragter det som et tab i størrelsesordenen 150.000 kr. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Høet er beregnet som vinterfoder til de 60 islænderheste på rideskolen, hvor alt foregår via frivillig arbejdskraft, og som ifølge Lise Schack-Lindhardt i forvejen har svært ved at få det hele til at løbe rundt. Derfor gør hærværket på høballerne i den grad ondt.

- Der er to ting i det. Vi har forsøgt at lappe hullerne i ballerne, men det er ikke sikkert, at det rækker til at redde dem. Det er en maskinstation, der har presset og samlet høet i ballerne i ilttætte poser, og når det går hul på dem, begynder høet at rådne, fortæller Lise Schack-Lindhardt.