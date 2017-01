Sjov og levende udstilling om unges fremtidsbud

- Vi er meget glade for, at kulturhuset har fundet plads til vores udstilling, og vi kan godt love borgerne, at det bliver en sjov og levende udstilling, siger Thomas S. Boström.

- Det har været et spændende samarbejde, og vi har jo tidligere lavet flere udstillinger med Kruses Gymnasium, blandt et japansk projekt, og det er fantastisk dejligt at have unge mennesker og deres bud på kunst i vores hus. Det er utrolig vigtigt, at de unge og deres arbejde bliver set og oplevet af et publikum. Når ens værker bliver set, gør det bestemt også noget for kunstneren. Arrangementer som dette gør, at vi får i unge med ind i kunstens verden, forklarer Zanne Jahn.