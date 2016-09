Shell kommer til byen

- Vi er rigtig glade for, at vi fortsætter Shells historie i hele Danmark og nu kan åbne en ny Shell-station i Værløse. Den nye station markerer åbningen med ekstra gode priser på brændstof til alle, der har et Shell Card i pungen. Skulle der være nogle, som endnu ikke har et Shell Card, er der rigeligt med tid til at få bestilt et kort, siger Maria Beck-Tange, adm. direktør i Dansk Fuels A/S, som driver Shell-netværket i Danmark.