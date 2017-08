Se billedserie 14-årige Philip Peter Carstensen er debutant ved DM i tennis, som foregår på hans hjemmebane i Værløse. Foto: Niels Idcskov

Selv bolddrenge varmer op

Selv bolddrenge varmer op

Furesø - 08. august 2017 Af Niels Idskov

På de bløde mini-tennisbaner står Vitus Friis fra Hørsholm og Christoffer Frahm fra Gentofte og tjatter til hinanden. Deres boldøje og fornemmelse for spillet er tydelig, men den er kun ni år og den anden 10, så de må nøjes med at være bolddrenge. det er de til gengæld glade for.

- Mit idol er Roger Federer, men han er her ikke. Jeg kan også godt lide Frederik Løchte og Monfils, fortsætter Vitus, men så bliver han kaldt ud til de store baner. Opvarmningen er forbi. Han skal være bolddreng i en damesingle. Seks bolddrenge pr. bane, og der er ni af slagsen i brug - altså baner - er i aktion her ved DM i tennis i Hareskov-Værløse Tennisklub. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bolddrengene og pigerne kommer flere steder fra, men typisk fra det nordsjællandske, og de deltager sideløbende med turneringen i en camp, der indeholder både almindelig træning samt træning i netop at være bolddreng.

Der er brug for alle tænkelige kræfter, lyder det fra dommerbordet. Seks frivillige fra den lokaleklub plus staben fra Dansk Tennis Forbund er på plads til den årlige DM-uge, der ligesom de seneste to år finder sted på det fremragende anlæg i Værløse.

14-årige Philip Peter Carstensen fra den lokale klub har spillet tennis i otte år, også søsteren Julie på 11 år er aktiv, men forskellen her og nu er den, at storebror skal være med blandt de »store.«

Philip er DM-debutant og en af turneringens alleryngste deltagere. Han skal først i aktion om aftenen, men snuser rundt på anlægget i dagtimerne. Et sted ser han makkeren Vibeke B. Schou spille damesingle, et andet sted hjælper han klubkammeraterne oppe ved parkeringen, et tredje sted hygger han i solen foran klubhuset på terrassen. Der er efterhånden dukket en del tilskuere op, og vi er endda kun kommet til de indledende kampe ved DM-stævnet, hvis første finale afvikles torsdag.

Der er fri tilmelding i mixeddouble, og det er en stor del af forklaringen på, at den lokale duo stiller op, men ambitionsniveauet stopper ikke der.

- Jeg tror, at vi har en chance for at vinde den første kamp, lyder vurderingen fra Philip. Hans makker, Vibeke, er 19 år, og de har ikke tidligere spillet sammen, men det er ikke noget problem.

- Selvfølgelig er vi med for sjov, og vi kender jo hinanden her fra klubben. Men hvis vi vinder den første kamp er det nok slut, for så skal vi nok møde Karina, fortæller Philip Peter Carstensen, der i øvrigt har Rafael Nadal - på grund af spanierens kontante spillestil og lidt for tøjstilen - som idol.

Karina er identisk med klubmanager Karina Jacobsgaard, som også gør sig i single. Hun er 37 år og tidligere dansk mester flere gange, men sad over sidste år, da hun var gravid, men er nu klar til anden runde i damesingle. Hun håber at nå frem til semifinalen.

Karina Jacobsgaard er klubmanager i Hareskov-Værløse Tennisklub, men repræsenterer som spiller KB. I mixeddouble er hun sammen med Rasmus Heinemann fra arrangørklubben.

- Men jeg er mest optaget af at vi igen afvikler DM planmæssigt og med mange tilskuere. Sidste år druknede det jo noget i regn, så vi håber at der bliver bedre vejr i den her uge - også i forhold til sidste uge, håber klubmanageren.