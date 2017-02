Se fotos: Retro på årets loppemarked

Se billedserie Loppemarkedet i Farum Arena havde mange fristelser. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Furesø - 27. februar 2017 kl. 05:59 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arrangørerne af Loppekompagniets årlige vaskeægte loppemarked i Farum Arena kunne søndag eftermiddag glæde sig over, at cirka 2500 gæster havde lagt vejen - og pengene - forbi arenaen i weekenden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

135 stadeholdere fyldte gulvet, og Torben Kruse fra Loppekompagniet fortæller om stor tilfredshed med besøgstallet.

Farum Arena blev valgt efter branden i K. B. Hallen i 2011, og Torben Kruse har nu stået i spidsen for loppemarkedet i fem år.

- Nogle år er det gået mindre godt, men denne gang synes jeg, det er gået rigtig godt. Farum Arena er et fantastisk sted, og vi har planerne klar for at vende tilbage næste år, fortæller han.

Kort før lukketid om søndag havde han nået at tage temperaturen hos stadeholderne for at høre, om omsætningen havde været tilfredsstillende.

- Stadeholdere er jo ikke et folk, der rutter med ordene, og de mener altid, at tingene kunne være bedre. Men når jeg har set, hvad gæsterne har slæbt ud af dørene, så er der helt sikkert været tale om en fin omsætning. Det har især være tøj og retroting, kunderne er gået efter, siger Torben Kruse og tilføjer:

- For 20 år siden ville jeg have forsvoret, at for eksempel keramikblå tekander ville være et hit, men det skal jeg love for, det er blevet.

En anden ting på loppemarkedet, der fik folk til at løfte øjenbrynene, var en figur af westernhelten John Wayne.

- Jeg fik at vide, at stadeholderen havde placeret figuren på passagersædet i bilen på vej til arenaen, og man må sige, at John Wayne vakte stor opsigt. Folk var ved at dreje hovederne af led, siger Torben Kruse.

Kræmmerfolket er helt specielt, og Torben Kruse havde inden åbningen sørget for friskbagte boller, kaffe og Gammel Dansk til stadeholderne. Meget populært indslag.

At kræmmermarkedet kolliderede med diverse fastelavnsarrangementer, tror han ikke har haft den store indflydelse på besøgstallet.

- Der blev holdt fastelavnsarrangementer både fredag, lørdag og søndag, så jeg tror, de fleste sagtens har kunne slå katten af tønden og kigge forbi loppemarkedet i den samme weekend, siger Torben Kruse.

Prikken over i'et var den gode kaffe, som Molly serverede i Farum Arenas café.