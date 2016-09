Se fotos: Minister og OL-helt løb penge ind

Der var tale om et velgørenhedsarrangement til fordel for Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, og der var 233 deltagere med et indsamlingsresultat på 39.076 kroner.

- Mange glade familier dukkede op og støttede op om et godt initiativ, som kommer vores egen region til gode. Vi bliver altid en anelse stolte, når vi kan være med til at hjælpe børnene på Nordsjællands Hospital. Der skal lyde en stor tak til alle, som bakkede op, og vi håber på at folk i regionen i fremtiden husker at være med til at støtte denne slags initiativer. Der har været så mange positive tilbagemeldinger, at vi allerede nu kraftigt vil overveje om det skal blive et tilbagevendende arrangement, som kan være med til at aktivere hele regionen, siger Ole Palmå.