Se fotos: Da byen opdagede yogaen

Af Jimmy Rømer

Da Vicky Olivia kørte ind på den tidligere flyvestation i Værløse for at se på en bolig sammen med kæreste og søn, bemærkede hun et skilt for Mosedamgaard på Lejrvej, der reklamerede for blandt andet massage.

- Måske kunne jeg starte noget yoga her, foreslog Vicky Olivia.

Som yogainstruktør med vidtgående uddannelser fra både Indien og Canada, var hun klar til et nyt kapitel i sit liv efter flere krævende jobs som blandt andet key account manager i flere virksomheder, og hun tog kontakt til Trine Christiansen på Mosedamgaard for at høre, om stedet manglede en yogainstruktør.

Og det var i den grad tilfældet. Vicky Olivias første yogahold blev overtegnet på ingen tid, og efterspørgslen på yogaundervisning var enorm.

- Det var vel, hvad man kan betegne som en bragende succes fra første øjeblik, og i dag underviser jeg på fuld tid, blandt andet for ansatte i Furesø Kommune, i Værløse Gymnastikforening, Estee Lauder og selvfølgelig på Mosedamgaard, fortæller Vicky Olivia.

Hun stammer oprindeligt fra Køge, og hun har altid ment, at yogaen på en eller anden måde skulle blive hendes fremtid. Det er i allerhøjeste grad blevet tilfældet, og i dag trives familien i naturskønne omgivelser i Laanshøj på den tidligere flyvestation.

Undervisningen bygger på den klassiske og traditionelle hatha yogadisciplin i hendes eget firma Kula Yoga. Vicky Olivia lægger afgørende vægt på, at undervisningen på Mosedamgaard foregår i en atmosfærefyldt sal med en dedikeret og grundig yogaundervisning.

- Da jeg slog tilbuddet om yoga op, var den første reaktion fra en kvinde ved navn Tenna Hansen, der sagde, at hun var klar med det samme. To dage efter havde jeg fuldt hold og startede yderligere to hold op lidt senere. De blev også fyldt op. Måske var jeg lidt overrasket over succesens størrelse, men jeg var bestemt ikke overrasket over de positive effekter, som eleverne oplevede efter ved yoga. Dem har jeg selv oplevet, siger Vicky Olivia.

Det var udelukkende kvinder, der dukkede op i starten, men en dag var der pludselig to mænd i salen, og da hun oprettede en workshop for mænd, var der udsolgt på otte timer, og der blev lavet venteliste med det samme.

- Det var både unge og ældre, og de kom helt fra København og Frederikssund. At undervise mænd er lidt anderledes. Selvfølgelig er jargonen lidt mere legende og løssluppe, men jeg kan godt holde dem i snor. Det gælder om at holde mænds misforståede konkurrencegen nede, og jeg plejer at sige, at de skal lægge deres ego'er udenfor ved deres sko, forklarer Vicky Olivia.

Frem for alt gælder det om at have fokus på den krop, man har og ikke sammenligne med, hvad sidemanden kan.

- Du skal tillade dig at være nybegynder, når du starter på yoga, og du skal komme med et åbent sind. Hvis du får den rigtige instruktion lige fra starten, vil yogaen følge dig resten af dit liv. Stressen skal væk, og yoga er det bedste middel mod for eksempel rygsmerter, hovedpine og søvnløshed. Det kan godt være, at nogle føler det vanskeligt undervejs, men de vil hurtigt opleve de positive effekter, som yogaen har på krop og sjæl, bemærker Vicky Olivia.

Hun lægger stor vægt på individuelle undervisningsforløb, og alle niveauer er velkomne. Hun underviser cirka 100 elever om ugen og er også tilknyttet som konsulent i virksomheder, kommuner og foreninger.

Begyndere kan starte på en workshop, der holdes cirka en gang om måneden. Der er også privat yogaundervisning,

Man kan læse mere på hendes hjemmesid https//kulayoga.dk.