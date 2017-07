Samarbejde på tværs giver pote

Danmarks Radio har sendt et indslag om SHS-teamet i forbindelse med de 20 anbefalinger til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening netop har offentliggjort. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden starten af 2015 har SHS-teamet behandlet borgere på tværs af Furesø, Ballerup og Herlev kommuner, og teamet regnes for at være et super godt eksempel på et vellykket samarbejde mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

- SHS-teamet er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi på tværs af kompetencer, kommuner, hospitaler og praktiserende læger kan styrke det nære sundhedsvæsen og sikre mere tryghed for vores borgere. De klare resultater i form af tidligere opsporing og færre samt kortere indlæggelser kommer både de berørte borgere og deres pårørende til gode. Jeg er stolt af, at Furesø er en del af dette stærke og tillidsfulde samarbejde. Det er en vigtig brik i den service, vi kan tilbyde vores ældre borgere, og jeg håber, at SHS-teamet kan være en inspiration for andre kommuner.