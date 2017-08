Bo Finsen, SF.

SF vil hive Bondo til venstre

Furesø - 18. august 2017 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mikkel Kjølby

FARUM: Efter fire års ørkenvandring repræsenterer kommunalvalget til november en gylden mulighed for SF til at vende tilbage til indflydelse i Furesø Byråd. Partiet har et altoverskyggende mål for den kommende valgkamp. Det skal være slut med Socialdemokraternes samarbejde henover midten. Nu skal der samarbejdes på venstrefløjen.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at tvinge Ole Bondo Christensen til at vælge mellem klassisk socialdemokratisk politik eller de brede forlig. Vi vil have det gamle Socialdemokratiet frem igen. Det parti, der sørger for velfærden, lyder det fra Bo Finsen, som har mødt forståelse hos borgmesteren.

- Hvis vi kommer ind, kan vi sikre det afgørende 11 mandat. Det vil være en ønskeposition. Men under alle omstændigheder vil vi være med til at præge borgmesteren. Vi har haft samtaler med Ole Bondo Christensen om netop dette og har mødt forståelse for det, siger Bo Finsen, som er lidt bekymret for valgets udfald.

Det lykkedes nemlig ikke at etablere et samlet valgforbund på venstrefløjen. Enhedslisten og Alternativet valgte at gå sammen. Hvilket efterlader Socialdemokraterne sammen med SF og det radikale venstre. Det vil med statsgaranti udløse stemmespild.

- Det har været min kongstanke, at vi skal have et samlet valgforbund på venstrefløjen. Det var netop sådan et valgforbund, der sikrede Ole Bondo Christensen borgmesterposten. Jeg har svært ved at forstå, hvordan Alternativet og Enhedslisten kan være ligeglade med om, det bliver en socialdemokratisk eller en borgerlig borgmester, siger Bo Finsen.

SF stiller med fire velprøvede kandidater. 62-årige Bo Finsen er spidskandidat. Han har 25 års erfaring med lokalpolitik og sad otte år i Farum Byråd. Jannie Hjerpe er nummer to på listen. Hun har tidligere siddet i regionsrådet. Jane Isdal er nummer tre. Hun har siddet to perioder i Værløses kommunalbestyrelse og to perioder i Furesø Byråd. Frank Severin Hansen er fjerde og sidste kandidat. SF stiller op på en partiliste, og dermed er spidskandidaten stort set sikret det første mandat, medmindre en af de andre får et voldsomt stort antal personlige stemmer.

