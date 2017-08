S: Høring må forlænges med to uger

Efter at vi har lyttet til furesøborgerne er det vores indstilling, at høringsfristen for indsigelser til kommuneplanen for Furesø skal forlænges med yderligere 2 uger. Det vil vi foreslå i byrådet.

Høringen har været drøftet hen over sommeren og det er kommet frem, at det har været svært at få udleveret kopi af kommuneplanforslaget på bibliotekerne. Det er der nu rettet op på. Kommuneplanforslaget kan nu udleveres i kopi på bibliotekerne i Furesø. Det er dog et omfattende værk, og mange sider at forholde sig til, hvorfor det er hensigtsmæssigt at sikre, at der er tid nok til læsning og eventuelle bemærkninger for alle.