Spidskandidat Bo Finsen (SF) er klar til en ny valgkamp.

Send til din ven. X Artiklen: Radikale og SF står bag borgmesteren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikale og SF står bag borgmesteren

Furesø - 28. juni 2017 kl. 06:18 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De Radikale og Socialdemokratiet har indgået teknisk valgforbund, fordi de to partier gerne vil gerne fortsætte samarbejdet efter kommunalvalget til november. De to partier er også enige om at invitere flere med, fordi et bredt samarbejde giver en klar linje og dermed holdbare løsninger.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Samarbejder de seneste otte år har bragt Furesø Kommune på ret køl økonomisk. Vi har fået styr på økonomien og skabt overskud til at investere i velfærdsområderne - især skole, dagtilbud og ældreområdet, udtaler borgmester Ole Bondo Christensen (S).

- Vi kan se, at de mange tiltag fra besparelser til gældshåndtering og tiltrækning af nye furesø-borgere har givet en polstring, som gør det muligt at fastholde og udvikle vores velfærdsområder, siger formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Helle Katrine Møller (RV).

Derfor er der også enighed om, at en skattenedsættelse ikke er på valgforbundets dagsorden.

Det tekniske valgforbund betyder, at De Radikale vil pege på Ole Bondo Christensen som borgmester efter valget. De to partier er enige om at fremme et bredt politisk samarbejde, hvor også andre partier kan indgå i det tekniske valgforbund.

Samtidig er SF i Furesø med på at pege på Ole Bondo Christensen som borgmester efter valget.

- Fremover skal vi have en mere social dagsorden og bedre service. Der skal særligt tages fat på at forbedre forholdene for børn, unge og ældre. I den sidste periode, hvor SF ikke var repræsenteret i byrådet, er hovedkræfterne brugt på at rette op på økonomien. SF er også et grønt parti og vil målrettet arbejde for at den grønne udvikling fastholdes og udvikles til gavn for vores natur, klima og miljø.

Vores konkrete politik for Furesø fremlægges i den kommende valgkamp, fortæller Bo Finsen, der er spidskandidat på SF's partiliste.

Han er mangeårig formand for SF Furesø og har siddet i Farum Byråd i byrådsperioderne 1994 -2001. Han arbejder i dag som virksomhedskonsulent i Jobcenter Furesø og er fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Furesø Kommune.

Som nummer to på listen er valgt Jannie Hjerpe, læge, fællestillidsmand for de yngre læger på Nordsjællands Hospital, medlem af Regionsrådet Hovedstaden 2009-2013. Herudover har hun arbejdet med sundhedspolitik, socialpolitik og børn & unge gennem mange år.

SF har tre øvrige kandidater, men da rækkefølgen ikke er vedtaget, vil partiet senere orientere om denne.