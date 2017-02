En flytning af Farum Station kan muliggøre en overdækning af Hillerødmotorvejen i Farum og samle og styrke området ved Farum Bytorv. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Politikerne skal have større indsigt

Furesø - 10. februar 2017 kl. 06:21 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø By og Land vil foreslå, at der i den nye Kommuneplan udarbejdes projektbeskrivelser, der indeholder identitet, kvaliteter og funktioner, som der er givet udtryk for i Furesø Kommunes strategi »Arkitektur og Byrum« 2015. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge formanden for Furesø By og Land, Bernt Petersen, drejer det sig om følgende fem punkter:

1. En overordnet projektbeskrivelse af infrastrukturen, som blandt andet indeholder målsætninger, handlinger og virkemidler for kommunens indsats på vej- og trafikområdet, herunder fremkommelighed, grøn mobilitet, byrum og støj med øget fokus på gennemførelse af en støjhandlingsplan, som tilgodeser alle brugere i naturområdet, hvor der er betydelige gener fra motorvejen, der etableres en lyddæmpningssluse på motorvejsstykket over Mølleåen, i samarbejde med staten. Der skal være smukke veje og stier med høj kvalitet i belægning, skiltning, belysning og beplantning.Furesøs identitet ligger i naturen. Den har nogle meget smukke indfaldsveje både nord-syd og øst-vest, som skal trækkes ind i byerne med grønne byrum. Design af gode byrum fordrer ligesom den arkitektoniske kvalitet altid bevidste valg, og at mennesket sættes i centrum for de løsninger, der vælges.

2. Projektbeskrivelser af byrum. Furesø Kommune ønsker at styrke de arkitektoniske kvaliteter i kommunens byer, bebyggelser og byrum, der tager afsæt i vores tradition og historie, samtidig med at den sætter retning for, hvordan nye og spændende byggerier og byrum kan berige vores hverdag. For når vores arkitektur og byrum er attraktive og vel planlagte, giver det øget livskvalitet for borgerne og kommunen som helhed.

3. Projektbeskrivelse for en designmanual. Hvis de kvaliteter og helheder, der skal give Furesø en identitet, skal fremhæves i Kommuneplanen, må der som Furesø By og Land har foreslået gennem mange år, udarbejdes en designmanual for det offentlige udstyr med belysning, beplantning, belægninger, skiltning med videre.

4. Projektbeskrivelse af flytning af Farum Station og overdækning af motorvej. Arbejde videre med planen om flytning af Farum Station og fremtidssikre udviklingsplaner af boligområder og landområder, så man kan forlænge Farumbanen til Allerød og senere til Slangerup. Derved reduceres pendlertrafikken gennem Furesø. Yderligere kan en flytning af stationen muliggøre overdækning af motorvejen, samt samle og styrke området ved Farum Bytorv.

5. Ansættelse af en stadsarkitekt. Byrådet har vedtaget en række handlinger inden for de enkelte temaer i Kommuneplanen, som de ønsker gennemført. Vi vil anbefale, at der ansættes en stadsarkitekt, som kan varetage de tre mål for Furesøs arkitektur og byrum i forhold til identitet, kvalitet og funktion. Konkret bliver målene udmøntet i syv principper:

7. Natur og vand i byen - Furesø By og Land mener, dette vil give borgerne en bedre forståelse, når der opfordres til borgerinddragelse og politikerne en større indsigt, med henvisning til Kulturministeriets rapport om Arkitekturpolitik »Mennesket i centrum« fra 2014. Vi ser frem til, at politikerne inden kommunevalget har en holdning til dette, siger Bernt Petersen.