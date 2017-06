Fredag var der translokation på Kruses Gymnasium i Farum. Foto: Jimmy Rømer

Pludselig er de stukket af ...

Furesø - 24. juni 2017 kl. 06:28 Af Jimmy Rømer

Rektor Carsten Gade fra Kruses Gymnasium i Farum kan muligvis vente et opkald fra Dansk Atletik Forbunds sprinttræner, for rektoren havde mere end almindelig fart under fodsålerne få minutter før fredagens translokation i Farum Arena klokken ni.

Tilsyneladende havde Carsten Gade glemt et eller andet, for der var virkelig fart på, da han satte kursen mod skolen - for at returnere kort tid efter til en sydende sal i Farum Arena.

Han havde dog fået pusten, da han bød velkommen til alle, både de cirka 150 nybagte studenter, de stolte forældre, bedsteforældre, søskende, lærere og det tekniske og administrative personale.

Første viceborgmester i Furesø Kommune, Preben Sandberg Pettersson (S), holdt derefter sin tale for studenterne, og han understregede, at alle havde fået et godt fundament i tilværelsen for den videre færd fremad.

Han mindes også sin egen studentertid for 40 år siden, og han nåede at citere blandt andre Winston Churchill, Nik & Jay, Steen Brinkmann, Søren Kierkegaard og U2.

- Jeg har også en god nyhed til jer: Der bliver brug for jer, sagde Preben Sandberg Pettersson, der rådede studenterne til at kigge op mod stjernerne og ikke ned på fødderne.

Fem unge musikalske talenter fra Kruses Gymnasium gav derefter et par numre, blandt andet »Forever Young«, hvorefter Carsten Gade tog ordet og fortalte, at op til translokationen havde der været sved på panden og en lettere panisk stemning at spore.

- Men alle har jo bestået efter en kæmpeindsats. Nogle har følt det let og svævende, mens andre har oplevet modstand og af og til tiden på gymnasiet som en ørkenvandring, sagde Carsten Gade.

Han gav også de forskellige klasser et par bemærkninger med og sammenlignede eleverne med sidste års årgang.

- I har været mere rolige - dog ikke når det har gjaldt fester og advarsler, men det er gået fremragende, tilføjede rektoren.

3 M havde ikke levet op til foregående 3 M'er, når det har drejet sig om at nørde, men klassen har tåget lidt rundt og brokket sig, men har dog præsteret med godt humør og stor vilje.

3 S havde været de mest krævende, når det har gjaldt voksen opmærksomhed, men alle er landet rigtig flot, selv om klassens fortolkninger af tekster har været alternative.

3 E var en stille og kreativ klasse, der kunne finde ud af at lave støj på den fede måde.

3 I havde nok foretaget sig ting, der ikke tåler offentlighedens lys, men alle har været utrolig glade for hinanden og har forstået at feste igennem.

Endelig var 3 T som en flok storesøskende, der ikke var meget oprør over. De er mødt til tiden og har afleveret opgaver, som de skulle. Rådet fra rektor lød, at de fremover skulle slippe tøjlerne lidt mere.

Det næste musikalske indslag var med pianisten Andreas Flensted-Jensen og violinisten Benedikte Damgaard, og her fik salen en smagsprøve på musikalsk kvalitet fra øverste hylde. Et potpurri af meget forskellige genrer høstede taktfast bifald fra hele salen.

Derefter var er uddeling af legater - for højeste gennemsnit, bedste sociale omdrejningspunkt og den største faglige indsats.

Elevtalen stod Mikkel fra 3 E for. Han fortalte, at han aldrig havde været til en translokation eller holdt en tale før.

- Men jeg har lært, at jeg skal tale højt, så I kan høre mig, tydeligt så I kan forstå mig, og kort så I kan lide mig, sagde han.

Mikkel havde googlet lidt om »vigtige beslutninger i livet«, og det havde angiveligt givet cirka 178 millioner henvisninger, så han havde valgt et par gode råd ud, blandt andet om hvilke udfordringer, der skulle tages hul på.

Han så tilbage på sin tid på Kruses Gymnasium med glæde og følte sig godt klædt på til fremtiden.

- Jeg husker min første tid på gymnasiet. Vi var unge, dumme og fulde. Og jeg husker de tre seneste dage, og vi er stadigvæk unge, dumme og fulde, bemærkede Mikkel.

Efter uddeling af eksamensbeviser fyldte Kim Larsens »De smukke unge mennesker« arenaen, og et par linjer af teksten blev hængende længe efter, studenterne var forsvundet i pyntede lastbiler:

»Åh de smutter før man ved det, pludselig er de stukket af, som legesyge sommerfugle, den allerførste sommerdag«.