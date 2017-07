Plads til mere kernevelfærd

Af Mikkel Kjølby I et stort sommerinterview løfter viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) lidt af sløret for borgmesterpartiets prioriteringer i et efterår, som byder på budgetlægning og valgkamp.

- Den økonomiske styring har været et vigtigt omdrejningspunkt. Vi lavede nærmest et kasseeftersyn, da vi kom til i 2009, for der var ikke styr på økonomien, og gælden voksede, fordi man havde lavet alle de swap-aftaler, og betalte tårnhøje renter siger Preben Sandberg Pettersson og fortsætter:

- Nu er vi ved at være igennem den proces. Vi har omlagt gælden til lavere rente og nu ved vi, hvad vi har af omkostninger. Det har været en hård periode. Vi måtte prioritere at effektivisere på den mest nænsomme måde. Men det er gået ud over nogle områder som for eksempel vedligeholdelse af bygninger, børneinstitutioner og skoler - plus at normeringerne visse steder er lige stramme nok. Det kommer vi til at kigge på i den kommende tid.