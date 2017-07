Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Pers legeplads holder rollatoren stangen

Furesø - 21. juli 2017 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FARUM: Kun fantasien sætter grænser for, hvilke motoriske lege man kan blive udsat for som medlem af Puls 180. Her på hjørnet af Hørmarken og Gammelgårdsvej sveder voksne mennesker om kap, mens de løfter kettlebells, laver burpees, svinger sig i rebene eller skubber slæden med ungerne som modvægt.

- Det er en legeplads, hvor alle kan være med. Jeg er overbevist om, at det her holder rollatoren væk, lyder det fra Per Kronholm Klintorp, som er partner i Puls 180.

- Når vi kommer op i årene, gælder det om at være stærk, hvis man skal holde længe, og hos os bliver man udfordret motorisk og styrkemæssigt på alle mulige og umulige måder. Når man kommer til træning, ved man ikke, hvad instruktøren har i posen. Jeg har medlemmer som får den vildeste optur over, at de pludselig kan stå på hovedet igen, eller andre ting som de ikke har gjort siden de var børn.

Legepladsen består af et stort lagerlokale med gummibelægning på gulvet. I det ene hjørne finder man kettlebells ved siden af står de såkaldte boxjumps og romaskinerne. Midt i lokalet hænger et par reb med gymnastikgreb ned fra loftet. Det ene side er forbeholdt en løbegrav med en slæde, og for enden finder man et par stænger, som man kan løfte sig op i. Og så er der vægtløftningsudstyret, som er et fast element i crossfit.

For Puls 180 er i bund og grund et crossfitcenter.

- Før man fandt på fitnessmaskiner og den slags, handlede styrketræningen om nogle korporlige øvelser. Crossfit opstod som en reaktion på fitnesscentrene og gik tilbage til basis ved at udfordre kroppen med eksplosion, styrke og balance, forklarer Per Kronholm Klintorp.

Han faldt pladask for sportsgrenen i 2013 og begyndte så småt at lave udendørs træning for vennerne hjemme i baghaven.

- Lige pludselig var vi så mange, at naboerne klagede over trafikkaos foran mit hus, smågriner Per Kronholm Klintorp, som via et lokale på Bybækskolen kom til Hørmarken, da han sammen med ligesindede i Espergærde startede op i Farum og Ballerup.

- Siden er det gået af sig selv. I dag er vi cirka 500 medlemmer i Farum, siger Per Kronholm Klintorp.

90 procent af medlemmerne benytter udelukkende holdtræningen. Det er der en god grund til.

- Der er meget socialt i det, for når man træner sammen, opnår man bedre resultater. Heldigvis har det udviklet sig til en klub med fester og alle mulige andre sociale arrangementer, siger Per Kronholm Klintorp, som går rundt med en drøm.

- Ønsketænkningen er at få alle i nærområdet til at prøve crossfit en gang. For mange tror, at de ikke er i god nok form til det. Det vil jeg gerne udover.

